Деятельность посла Армении привлекла внимание бельгийских спецслужб – пресса

25 июня 2014

В Европе действует закон, согласно которому, дипломаты, совершив покупку на сумму более 300 евро, прямо в магазине получают обратно 21% выплаченной суммы. Этим законом широко пользуются армянские дипломаты, однако из всего дипкорпуса «переборщил» и был разоблачен посол Армении в Бельгии Авет Адонц, пишет газета «ЧИ».

«Есть информация, что он вместе с женой закупил такое количество часов Rolex и привез в Армению столько алмазов, что таким образом привлек внимание бельгийских спецслужб.

Близкое окружение посла подтвердило: спецслужбы Бельгии направили запрос в МИД и Службу нацбезопасности Армении с просьбой выяснить, как на госзарплату можно ежегодно закупать и беспрепятственно ввозить в Армению несколько десятков Rolex и драгоценных камней на сумму 30-50 тысяч евро.

Само по себе понятно, что бельгийские спецслужбы совершенно не волнует тот факт, что Адонц ввозит свои покупки в Армению без растаможки. Бельгийцев интересует бюджет их страны, за счет которого ловкий дипломат приумножает свое состояние. При подобных крупных покупках 21% составляет кругленькую сумму, а бельгийцы вовсе не намерены пускать на ветер средства из своего бюджета». По данным «ЧИ», если бельгийцы проявят последовательность и потребуют ответа на свой запрос, возможно, Испания, послом в которой должны назначить Адонца, не даст агреман.

Фото с Aravot.am