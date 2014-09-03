Запад потерял доверие к Армении, которая вступит в Таможенный союз благодаря Киргизии - мнение

3 сентября 2014

Несмотря на то, что ровно год назад Армения заявила о вступлении в инициированный РФ Таможенный союз, она до сих пор этого не сделала по техническим и политическим причинам. Об этом в интервью Epress.am заявил эксперт по политическим и избирательным технологиям Армен Бадалян.

«3 сентября 2013 года Серж Саргсян заявил, что Армения вступит в Таможенный союз, вернее, Саргсян лишь зачитал решение Владимира Путина о том, что Армения должна присоединиться к ТС. Но вопрос вступления в новый экономический союз не решить за 5 минут. Процесс длится долго, во-первых, по организаторским причинам, так как на определение таможенных пошлин на сотни тысяч товаров нужно время. Вторая причина – политическая и связана с вступлением Киргизии в Таможенный союз. Этот вопрос решен», - заявил Бадалян.

Говоря о связи между вступлением Армении и Киргизии, эксперт отметил, что, вступая в ТС, Армения всегда будет голосовать, как Россия, что может нарушить существующее положение дел, когда Беларусь и Казахстан выступают в роли противовеса России. В Таможенном союзе Казахстан будет оказывать влияние на Киргизию, то есть после одновременного вступления Киргизии и Армении в этой структуре не произойдет никаких существенных политических изменений.

По словам эксперта, Беларусь и Казахстан уже не против членства Армении в структуре, так как в нее вступает и Киргизия.

Наш собеседник не считает вероятным выход Казахстана из Таможенного союза. По его словам, подобные заявления являются политическими, так как и у Беларуси, и у Казахстана есть свои интересы в ТС. Во всех подобных структурах, считает Армен Бадалян, члены имеют разногласия, к примеру, у стран Евросоюза они тоже есть, а на выборах Европарламента большое число голосов получили партии, настроенные скептически к будущему ЕС.

Вернувшись к политическим событиям, имевшим место после 3 сентября 2013 года, Бадалян подчеркнул, что Армения больше не пользуется доверием Запада.

«Неизвестно, почему, Запад был уверен, что Саргсян – президент-носитель западных ценностей, и готов до конца вести свою страну к евроинтеграции, как были готовы Грузия и Молдова. 3 сентября они поняли, что Серж Саргсян не является носителем западных ценностей, а лишь преследует цель сохранить кресло. Запад настолько потерял доверие к Армении, что ни один высокопоставленный европейский чиновник до сих пор в Армению не приезжал. Сократились также выдаваемые государству гранты», - заключил Бадалян.