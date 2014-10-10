В Минске подписан договор о присоединении Армении к ЕАЭС

10 октября 2014

В Минске в пятницу по завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств подписан договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу, передает «Интерфакс». Как заявил президент России Владимир Путин, он рассчитывает, что парламенты всех стран-участниц одобрят договор о присоединении этой страны к Союзу до конца года.

«На наш взгляд, Армерия готова к работе в Евразийском экономическом союзе на равных с Россией, Белоруссией и Казахстаном», — заявил Владимир Путин.