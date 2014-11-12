В Карабахе сбит вертолет. Ереван обещает Азербайджану "болезненные последствия"

12 ноября 2014

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал уничтожение вертолета ВВС НКР азербайджанской стороной беспрецедентной эскалацией. “Это беспрецедентная эскалация, и последствия для азербайджанской стороны будут очень болезненными”. По его словам, эскалация продолжилась даже после падения карабахского вертолета. “Азербайджанцы продолжали обстрел, не позволяя подойти к упавшему вертолету, ведя интенсивный обстрел из стрелкового оружия. Однако исследование обломком вертолета позволит установить, что он не был вооружен”. Он также опровергнул информацию азербайджанской стороны о том, что вертолет обстреливал позиции по ту сторону линии соприкосновения войск.

Сообщается также имя погибшего командира экипажа - это майор Сергей Саакян. Пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян подтвердил информацию о гибели еще двух человек.



12 ноября на карабахско-азербайджанской границе ВС Азербайджана сбили вертолет МИ-24 ВВС Карабаха во время учений. По сообщению пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, инцидент произошел недалеко от линии соприкосновения. Противник продолжает интенсивный огонь из стрелкового оружия различных калибров в направлении места инцидента, говорится в сообщении. Минобороны Армении обещает в ближайшее время распространить более детальную информацию об инциденте.

Бакинский информационный ресурс contact.az отмечает, что это самый серьезный инцидент за все время перемирия с участием боевой авиации. До сих пор при нарушениях режима прекращения огня боевая техника сторон не страдала.

Минобороны Азербайджана сообщает, что в 13:45 вертолет армянских ВС был огнем с земли сбит над селом Кенгерли Агдамского района, и его обломки упали в 500 метрах от линии фронта. В пресс-релизе говорится, что "вертолет залетел в сторону от зоны учений, которые проводит армянская армия уже третий день и пытался атаковать азерайджанские позиции". Он упал на территорию, контролируемую азербайджанскими военными. На место падения были направлены техника и личный состав вооруженных сил Азербайджана, сказано в сообщении.