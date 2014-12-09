Укрепление доллара может привести к подорожанию газа в Армении - «Айкакан жаманак»

9 декабря 2014

В феврале-марте 2015г. компания «Газпром Армения» может представить в государственную комиссию по регулированию общественных услуг заявку о «регулировании» тарифа на газ, сообщает газета «Айкакан жаманак».

«Дело в том, что в основе нынешнего тарифа курс доллара составляет 410 драмов, а в настоящее время стоимость валюты достигает 460-ти. Так как компания покупает газ у России в долларах ($189 за 1000 кубометров), а населению продает в драмах, в результате обесценения драма «Газпром Армения» будто несет убытки», - отмечает издание.

Во избежание этих убытков, продолжает автор, тариф на газ в условиях действующего курса должен увеличиться минимум на 5.7%, и каждый кубометр газа должен продаваться потребителям не за 156др., как сейчас, а по цене 164 драма.

«Однако с учетом того, что необходимость повышения тарифа практически совпадает с вступлением Армении в Евразийский экономический союз, не исключено, что в результате политического решения повышение тарифа отложат, по крайней мере, до лета 2015 года», - заключило издание.