«Занятой» премьер Армении не намерен принимать протестующих торговцев

29 января 2015

Премьер Армении Овик Абрамян не может встретиться с противниками закона «О налоге с оборота» по причине занятости. Об этом сотням собравшихся перед зданием правительства представителям малого и среднего бизнеса сообщил начальник управления приема граждан и обсуждения заявлений при правительстве Александр Газарян. Он напомнил, что во время протеста в понедельник глава правительства предложил составить делегацию, с которой он мог бы встретиться, однако демонстранты не стали этого делать. И теперь, продолжает Газарян, у Овика Абрамяна запланированные встречи и визиты, рабочий график не позволяет ему встретиться с протестующими.

Данное заявление вывело из себя собравшихся. Один из предпринимателей заявил, что они, в свою очередь, платят за павильоны на ярмарках и в торговых центрах, оплачен и сегодняшний день, однако они бросили свои дела и пришли к правительству.

Другой выступающий призвал торговцев не говорить, что в случае принятия закона они уедут из страны, так как у занимающихся малым и средним бизнесом есть непогашенные кредиты, и так просто из страны их не выпустят. По словам мужчины, для погашения долгов им придется продать квартиры и уехать голыми.

Участники акции поговаривали между собой, что, как и два дня назад, воспрепятствовано движение автобуса с предпринимателями из Гюмри в Ереван. По словам одного из торговцев, некоторые его коллеги едут в столицу на собственных авто, а водителю одного из автобусов удалось выехать на магистраль Гюмри-Ереван по окольному пути, таким образом, объехав стороной полицейских, стоящих у подступов к столице.

К участникам акции уже присоединились сотни людей из Гюмри, Мартуни и Гавара.

Акции противников закона начались 4 месяца назад и были временно прекращены после того, как правительство до 1 февраля 2015г. отменило предусматриваемое законом обязательное требование инвентаризации товаров. Акции возобновились 26 января, так как кабинет министров отказался вносить изменения в закон.

В ходе прошлогодних протестов противники налога с оборота заявляли о своей неспособности инвентаризировать весь товар, так как крупные поставщики зачастую не выдают им счет-фактур, кроме того, в случае инвентаризации их оборот перевалит за предусматриваемый законом минимальный порог – 58.3 млн. драмов, после чего торговцам придется платить НДС, что делает невозможной дальнейшую работу предпринимателей. Некоторые из них требовали резко поднять порог, другие – вовсе отменить закон.

В частности, представители сферы торговли золотом подчеркнули, что с вступлением в силу нового закона им придется прекратить свою деятельность.

По мнению экспертов, внедрение в Армении закона «О налоге с оборота» уничтожит малый и средний бизнес, между тем, члены правительства утверждают, что они нацелены на борьбу с тенью в крупном бизнесе и не намерены отменять закон.