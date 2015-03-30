Возобновилось уголовное дело по факту смерти ребенка в армянской больнице

30 марта 2015

По факту смерти 2-летней Лии Масакян возобновлено уголовное дело в отношении медработников Лилит Варданян и Зарине Айвазян. Об этом сообщается на сайте Хельсинкской гражданской ассамблеи. Соответствующее ходатайство подал представитель правопреемника пострадавшей Геворга Мисакяна Артур Сакунц, обосновав решение тем, что по завершении производства появился новый факт.

В частности, брат медсестры Ирины Мамян Саргис сказал брату правопреемника пострадавшей следующее: «Очень сложно оказывать медпомощь 1 января. В этом нет вины врача, это вопрос больницы, лаборатории не работали. И назначить неопытного врача дежурным».

Однако вызванный в ходе возобновленного производства свидетель Саргис Мамян назвал информацию о лаборатории и дежурных врачах своим личным мнением.

Согласно материалам дела, около 20:00 31 декабря родители отвезли Лию в медцентр «Арабкир», однако 2 января ребенок скончался, по оценке экспертов, от пневмонии.

Обвиняемые утверждают, что никакой врачебной ошибки или бездействия не совершали, а их обвиняют только на основании того, что они – молодые врачи. Адвокат Лилит Варданян Гиви Ованисян считает, что в момент приема ребенка пневмонии не было, диагностировали острую респираторную инфекцию. Адвокат выразил мнение, что «впоследствии у ребенка началась молниеносная пневмония».