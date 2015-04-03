В 2015-ом количество смертей в армянской армии увеличилось

3 апреля 2015

В течение первой декады 2015 года в ВС Армении и Армии обороны Карабаха зафиксировано 20 инцидентов, в результате которых погибло 26 военнослужащих. Это вдвое больше количества смертей за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

В распространенной справке правозащитная организация отмечает, что в 19 из 26 случаев смерть наступила в результате нарушения режима прекращения огня, в 2 случаях – убийства, в 2 - самоубийства (или доведение до самоубийства), в одном случае смерть наступила в результате нарушения правил несения боевой службы, зафиксирован один несчастный случай и смерть из-за проблем со здоровьем.

15 из 19 случаев смерти в результате режима прекращения огня произошли на территории Нагорного Карабаха, 4 – на территории Армении, в частности, 2 случая – на боевых позициях города Берд Тавушской области, 1 инцидент зафиксирован на границе села Воскеван Тавушской области. За 2014 год количество смертей в результате нарушения режима прекращения огня составило 26.

«Это значит, что ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном обостряется, что, в свою очередь, приводит к большему числу потерь», - заключает организация.

В 2015г. зафиксирован также случай смерти солдата-контрактника с российской военной базы Артура Афяна. Согласно существующей информации, Афян пропал, а его труп обнаружили 8 марта.