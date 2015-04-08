Арестованным армянским оппозиционерам запрещают связываться с внешним миром

8 апреля 2015

Арестованным 7 апреля члены инициативы «Учредительный парламент» Араму Акопяну, Павлу Манукяну, Гарегину Чугасзяну, Геворгу Сафаряну, Варужану Аветисяну и Жирайру Сефиляну запрещено пользоваться радиоприемником и печатной прессой. Об этом говорится в заявлении мониторинговой группы, осуществляющей контроль в Местах содержания арестованных. Члены Группы встретились с ними утром 8 апреля.

«На непонятном для членов Группы основании орган, осуществляющий производство, поставил запрет на право связи с внешним миром», - говорится в сообщении. Полиция, в частности, запретила свидания и звонки родным.

6 арестованных не высказали недовольства членам мониторинговой группы условиями в МСА. В то же время в сообщении отмечается, что Павел Манукян объявил голодовку, аргументировав свое решение незаконностью ареста.

Члены «Учредительного парламента» были задержаны и арестованы 7 апреля. По сообщению Следственного Комитета, их подозревают в подготовке к массовым беспорядкам.

Согласно СК, обыски в квартирах активистов и офисах инициативы связаны с имеющейся у правоохранительных органов информацией о том, что «группа людей, учитывая реальную вероятность возникновения больших скоплений в ходе публичных общенациональных мероприятий, проведение которых предусматривается на территории республики 24 апреля 2015 года по случаю 100-летней годовщины Геноцида армян, призывают не выполнять в этот день требований представителей власти, в случае необходимости применять к ним насилие, прибегать к силовой борьбе».

Отметим, что инициатива задалась целью осуществить в стране смену власти. В то же время, ранее ветеран Карабаха Жирайр Сефилян заявил, что они не намерены устраивать смуту 24 апреля.