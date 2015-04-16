Европарламент принял резолюцию по Геноциду армян и призвал Турцию примириться с прошлым

16 апреля 2015

Европейский парламент в среду, 15 апреля, принял резолюцию, в которой массовое убийство 1,5 миллионов армян в османской Турции во время Первой мировой войны названо геноцидом.

Европейские законодатели поддержали документ подавляющим большинством голосов, заявив, что «трагические события, имевшие место в 1915-1917 против армян на территории Османской империи, представляют собой геноцид».

Резолюция призывает Турцию использовать памятные мероприятия по случаю столетия геноцида армян, чтобы примириться со своим прошлым, признать геноцид армян и, таким образом, проложить путь для подлинного примирения между турецким и армянским народами.

До голосования президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет игнорировать резолюцию. После голосования МИД Турции обвинил Европарламент в попытке переписать историю.

Министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян оценил резолюцию как шаг, направленный на защиту прав человека.