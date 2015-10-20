Ситуация с сельским хозяйством в Армении характерна для слабых стран - экономист

20 октября 2015

«Еще весной было очевидно, что в 2015 году в Армении возникнут серьезные проблемы со сдачей сельскохозяйственной продукции». Об этом в интервью Epress.am заявил экономист Ашот Егиазарян.

«Я еще весной говорил, что у нас будут серьезные проблемы со сдачей. Уже тогда было ясно, что у предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья проблемы с реализацией производства на российском рынке – основном рынке с точки зрения экспорта нашей пищевой промышленности. Это, в первую очередь, касается сферы виноградарства, обеспечивающей сырье для экспортируемого коньяка и вина», - сказал собеседник.

В подобные ситуации в сельском хозяйстве должно вмешиваться государство, считает экономист, взять на себя роль регулировщика, чего в Армении, однако, не происходит.

«Сельские хозяйства не могут самостоятельно сориентироваться, что производить в данном году, какие планы составить на последующие. Поэтому вмешивается государство, задает эти направления, в каком-то смысле регулирует и цены, то есть берет на себя ответственность. У слабого государства мало возможностей. В развитых странах организация сельского хозяйства основана на науке, используются машины, ядохимикаты, они имеют возможность снизить воздействие природного фактора – применяются системы защиты. Одним словом, работает механизм. У нас сельское хозяйство непроизводительно, ситуация характерна для слабых, малоразвитых стран», - сказал экономист.

Кроме того, по мнению Егиазаряна, государство должно регулировать отношения крупных предприятий по переработке урожая с сельчанами, которые в нынешних условиях саморегулируются.

«Нужно добиться паритета, чтобы прибыли не лишились ни сельчанин, ни переработчик. Естественно, так как переработчик силен – финансовые ресурсы, власть на рынке – часто происходит перераспределение доходов в пользу компании-переработчика. Именно она начинает диктовать правила игры. Оптимального паритета здесь не существует, и с этой точки зрения сельские хозяйства нуждаются в содействии со стороны государства», - заключил Ашот Егиазарян.