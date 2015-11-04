Известны имена всех граждан Армении, погибших в ДТП в России

4 ноября 2015

32 гражданина Армении, пострадавшие в результате аварии пассажирского автобуса на трассе «Дон» в Тульской области России, остаются в больницах. 11 из них – в реанимационном отделении.

Министерство территориального управления и по чрезвычайным ситуациям опубликовало имена всех 8 погибших: Алиханян Акоп Людвигович (1960г.р.), Ованисян Айк Жораевич, Бадалян Грач Артаваздович (1981), Манукян Гагик Арменакович (1961). Степанян Варуж Степанович (1954), Налбандян Спартак Цолакович (1947), Акопян Гарник Гургенович (1961). Ованисян Арташес Аветикович (1980).

Автобус «Higer» армянской компании «Кинг де люкс» перевернулся в ночь на 3 ноября. Рассматриваются две версии: неисправность автобуса и то, что водитель мог уснуть за рулём.