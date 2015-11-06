За месяц до референдума в Армении не досчитались 15-17-летних

6 ноября 2015

Полиция опубликовала общее число включенных в регистр избирателей Армении граждан, имеющих право голоса: за 30 дней до голосования общее число участников референдума по конституционным реформам составляет 2 554 332.

Сайт iLur.am проанализировал данные и пришел к выводу, что в Армении практически нет молодых людей 14-17 лет. По данным Национальной статистической службы, в 2015 году численность постоянного населения республики составила 3 млн. 10 тысяч 600 человек.

В представленный полицией регистр включены лица, имеющие право голоса. То есть им больше 18 лет.

По тем же данным НСС, в 2015 году лица от 0 до 14 лет составили 19.4% (584 тыс. 56) от общего населения (3 млн. 10 тыс. 600).

«Вычитаем из представленного НСС общего населения Армении тех, кому больше 18 и кому от 0 до 14, получаем – (минус) 127 788.

Причем, согласно НСС, 19.4% представленной ими же численности постоянного населения – 582 600, но даже в этом случае у нас «нахватка».

Между тем, внимание, нам еще нужно узнать количество 15-17-летних. Но сделать этого мы уже не можем, так как после вычитания от численности населения тех, кому больше 18 и кому меньше 14, в соответствии с официальными цифрами, 15-17-летним «цифр не остается»», - заключил iLur.am.