Адвокат сотрудника армянской полиции против вызова в суд свидетеля-журналиста

19 февраля 2016

Адвокат советника начальника полиции Армении Нарека Маляна Александр Сирунян (на фото слева) против того, чтобы журналист Акоп Карапетян давал показания в рамках дела о жалобе на его подзащитного. Иск против Маляна, а также полиции Армении, замначальника полиции Унана Погосяна и депутата Эдмона Марукяна предъявила проживающая в Армении гражданка России Елена Овсянникова, требующая с каждого по 2 миллиона драмов ($4040) за оскорбление личности.

В пятницу, 19 февраля, на первом заседании в суде общей юрисдикции ереванских административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун адвокат россиянки Лусинэ Акопян ходатайствовала о вызове свидетеля в суд. По словам адвоката, журналист был очевидцем инцидента, и его показания могут иметь существенное значение. Однако адвокаты остальных ответчиков поддержали позицию Сирунян.

«Пусть Овсянникова дает показания. Мы либо поверим, либо нет. Нет необходимости в дополнительном привлечении людей», - заявил Александр Сирунян.

Тем не менее, судья Овик Шахназарян принял ходатайство адвоката истца и решил вызвать свидетеля на следующее судебное заседание, которое состоится 29 марта. Позже Лусинэ Акопян назвала позицию Сирунян неприемлемой. «Эти слова Сируняна неслучайны. Чем меньше свидетелей, тем меньше доказательств», - заявила она в беседе с Epress.am.

Адвокат опасается, что в будущем адвокаты ответчиков могут пригласить в зал суда группу полицейских, которые могут свидетельствовать, будто Овсянникова предлагала им интим-услуги. Акопян, однако, сообщила, что они это предусмотрели и уже успели разработать тактику.

«Мы не допустим, чтобы и теперь был применен этот излюбленный метод властей», - заявила Акопян.

Проживающая в Армении гражданка РФ Елена Овсянникова подала иск, требуя с ответчиков компенсацию на сумму 7 млн. драмов за клевету и оскорбление личности. Впоследствии она увеличила размер компенсации до 8 миллионов. В иске говорится, что отмеченные лица оскорбили ее во время проходящей в июне 2015г. сидячей забастовки в Ереване против подорожания электроэнергии. В те дни, Малян, в частности, поделился фотографиями со странички истца в соцсети «Фейсбук», отметил ее имя и написал, что Овсянникова «предлагала секс полицейским».

Елена Овсянникова