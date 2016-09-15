Невыплату сельчанам долга объяснили сменой премьера Армении

15 сентября 2016

В подвешенном состоянии остается вопрос долга, невыплаченного жителям села Агавнадзор Вайоцдзорской области Армении за поставленный виноград. В начале сентября губернатор области Арутюн Саргсян пообещал решить вопрос до середины месяца, однако в ходе встречи с сельчанами 15 сентября он сослался на смену премьера, сообщив, что виноградарям придется подождать. Как Epress.am сообщил местный житель Костан Степанян, конкретных сроков он не назвал.

«В ожидании губернатора собралось все село. Он обещал, что решит денежный вопрос в этот день, но пришел и не сказал ничего конкретного. Только сказал, что премьера сменили, изменилось правительство, и мы должны подождать неопределенное время», - рассказал собеседник.

1 сентября агавнадзорцы провели акцию протеста, не отправив детей в школу в первый учебный день. Прислушавшись к призывам губернатора, они, в ожидании запланированной встречи, отвели детей на занятия 2 сентября. Степанян заверяет, что они повторят свою акцию, оставив детей дома, и организуют протест во дворе школы. «Мы не можем больше терпеть. Сколько можно обманывать?».

Винный завод «Веди Алко» задолжал за поставленный в прошлом году виноград 140 млн. драмов. При сдаче винограда в 2015-ом премьер Овик Абрамян пообещал, что будет принят весь урожай и выплачена вся сумма, однако денег виноградари до сих пор не получили.