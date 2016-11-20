Армия - ужас нации. Антимилитаристская акция в Ереване

20 ноября 2016

В Ереване прошла акция против властей страны, которые приняли закон об обязательных ежемесячных сборах в размере тысячи драмов для фонда содействия военнослужащим, погибшим или раненым в результате “вражеских” действий. В городе появились граффити “потерял(а) сына - погасил(а) кредит” и хэштег #1000_դրամ (1000 драмов). Акция сопровождалась текстом, который анонимно распространялся в соцсетях:

- За наш счет богатеют, за наш счет играются в политику, за наш счет нами правят и в очередной раз за наш же счет делают “добрые дела”. Скидывайтесь по тысяче драмов не за тем, чтобы не приходилось погибать, но чтобы умирать было спокойнее, чтобы, лишаясь ноги, вдруг не задумались, что пролили кровь за Сержа и Алиева, Америку и Россию, всевозможных богатых и власть имущих подонков. Скидывайтесь по тысяче драмов, чтобы им легче было нас обманывать.

Можно долго говорить, насколько губительна война, но люди что в Армении, что в Азербайджане и без того об этом знают. Не их ли бросают в эту мясорубку, не их ли семьи с дрожью в сердце отправляют посылки сыновьям в армию? Обобранные, бесправные, угнетенные один больше другого, люди знают о войне не понаслышке. Сложно найти человека, который сказал бы: “я за войну!”

Война выгодна властям: пока она не закончилась, они будут сыты. Именно поэтому они не щадят сил, чтобы увековечить войну, притупить нашу боль, но никогда не решить проблему - болезнь национализма, которая требует все новых и новых жертв.

Власть везде одинакова: одна хуже другой, антинароднее, подлее и безжалостнее. И все это можно было бы сказать о них всех. Но давайте говорить за себя: оставим разнос азербайджанских властей народу Азербайджана, который также прекрасно это понимает, который также не хочет войны.

В этой стране власть давно не предлагала чего-то, вызывающего доверие. Как можно поверить, что семьям погибших и инвалидам что-нибудь перепадет, если половина каждого драма уходит в карман одного из Саргсянов? Как можно поверить, что это благое дело, если случаи самоубийства, инвалидности или смерти от рук офицеров преподносятся как жертвы “турецкой пули”. Разве что часть денег перепадет этим семьям, чтобы держали рот на замке.

Никогда армия не была хорошим местом, да и вряд ли станет. У нас, чтобы не идти в армию, люди готовы уехать из страны, выложить больше, чем в среднем зарабатывают за два года, и резать вены. Говорят, армия - гордость нации. Нет, армия - это ужас нации. Говорят, что после апреля в Армении подъем национального самосознания и всеобщее единение, но армия все еще не стала добровольческой. Власти, конечно, не верят в собственную ложь и продолжают насильно призывать в армию, разглагольствовать и жить за наш счет.

С этими 1000 драмами та же история: это, мол, для народа, но все также в принудительном порядке. Есть у тебя такая возможность или нет, хочешь ты или нет - никого это не интересует. Даже взаимопомощь уже не добровольна. К воле народа это не имеет никакого отношения, но показывает, насколько прогнившей может быть система.