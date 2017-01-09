2026 г. 3 июня, среда
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«Убью, если не будешь со мной жить». История убийства Наринэ Даниелян

Группа быстрого реагирования, созданная общественной организацией «Общество без насилия», представила историю убитой вследствие домашнего насилия Наринэ Даниелян.

38-летняя жительница Еревана Наринэ Даниелян вышла замуж в 14 лет. В течение 25 лет совместной супружеской жизни 42-летний супруг Артур Меликсетян избивал жену. После двух «неудачных» попыток 19 сентября 2016 года он убил ее, бросив труп в водоем. После последней ссоры Наринэ решила уйти от мужа-насильника. Сестра покойной Каринэ Даниелян предполагает, что Наринэ могла продлить свою жизнь на пару лет, если бы она снова попыталась найти пути примирения с Артуром.

«Не знаю, была это ревность или что, но Артур был таков: что мое, с тем я буду делать, что захочу, захочу – положу сюда, захочу – сломаю. Он и с моей сестрой обращался, как с предметом и рабыней», - рассказала Каринэ Даниелян.

Она вспоминает, как однажды между сестрой и ее супругом возник очередной спор из-за того, что Наринэ поздоровалась с одним из работников магазина неподалеку от дома, в котором они жили: «За это приветствие он отвез ее на Советашенское кладбище, чтобы убить». Тогда Наринэ спас свекор.

У отца трех несовершеннолетних детей Артура не было постоянного места работы. «Подвернется где-нибудь работа, позовут, пойдет сделает что-то», - говорит Каринэ. Семью содержали родители сестер.

«Чувства ответственности за семью у него не было, - вспоминает отец Оваким Даниелян. - Если дети болели, я приезжал из Бюрегавана, возил их в больницу, ему было лень. Детей он принимал за рабов: сам лежит, детям говорит «пойдите купите хлеба в долг». Наринэ не только не разрешалось работать, но и выходить из дому, не предупредив об этом мужа, она не имела права. На допросе у следователя дочери супругов – 15-летняя Гоарик и 13-летняя Жанна – рассказали, что куда бы они ни пошли с матерью, звонили и предупреждали об этом отца. Сравнительно «гладко» супружеская жизнь потекла после рождения в 2013-ом сына, о котором мечтал Артур.

«Роди мальчика, твоя жизнь изменится», - говорил он. Атмосфера в доме улучшилась, это продолжалось в течение 5-6 месяцев после рождения сына. Потом все кардинально изменилось... Убил сестру. Хотел сына, чтобы сделать его таким, как он сам», - говорит Каринэ Даниелян. За долгие годы полной вражды жизни Наринэ несколько раз пыталась развестись и уйти вместе с детьми.

«Она всегда хотела развестись, но у нее не было опоры. Думала о том, куда ей деваться с тремя детьми. Однажды во время ссоры сестра сказала «не смей поднимать на меня руку, позвоню в полицию». После этого он немного боялся, а Нано называл кляузницей». По словам сестры, дети рассказывают, что во время ссор отец всегда говорил матери, что убьет, если она не будет с ним жить.

После очередной ссоры 17 сентября, когда Наринэ решает уйти от мужа, Артур звонит ее отцу и говорит: «Приезжайте, заберите эту суку». Каринэ может только предположить, как Артур убил ее сестру, что произошло в день убийства – 19 сентября. «Сестры теперь нет, мне неизвестно, что на самом деле произошло в тот день». Для Каринэ ясно одно: убийство было преднамеренным и спланированным.

По ее словам, Артур неоднократно рассказывал при детях, как убьет их мать: «Говорил: засуну нож и переворочу все – от сердца до легких, положу тебя и отца рядом с матерью». Матери Наринэ не стало несколько лет назад.

В день убийства супруги отправились в село Зартонк Армавирской области: «Родственники Артура живут в тех краях. Не знаю, как он уговорил, увез ее с собой обманом, чтобы убить. Говорят, что знакомые задолжали им деньги, и они отправились получить их. Возвращались, когда стемнело, нарочно, он отвез сестру в знакомое ему место, на обочину дороги».

В ходе выпуска передачи «Дежурная часть» полиции от 22 сентября сообщалось, что на автотрассе Акналич-Зартонк Армавирской области обнаружен труп молодой женщины со следами насилия в разных частях тела. По сообщению полиции, по подозрению в убийстве арестован супруг женщины Артур Меликсетян. Уже в отделении муж «объяснил», что во время ссоры, возникшей на почве ревности, он, избивая, убил жену и хотел замести следы.

«Я ударил, не знаю, что со мной случилось, как это произошло. Каждый сходит с ума по-своему», - на представленном полицией видео говорит Меликсетян. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство». Дело находится на этапе предварительного следствия.

По словам адвоката Каринэ - правопреемницы пострадавшей - Седы Сафарян, невозможно сказать, насколько эффективно работает орган предварительного следствия: «Надеемся, что это дело не постигнет участь других, когда неполная или плохая работа органа предварительного следствия может повлиять на вердикт. В деле Наринэ можно обеспечить схему справедливого следствия. Ее супруг уже пытается выдвинуть другие версии: о том, что у него были навязчивые идеи, что Наринэ сама упала в воду, а он пытался ее вытащить. Но эксперт утверждает, что смерть наступила от удушья вследствие сдавливания».

Сестра покойной, в свою очередь, утверждает, что это было не просто убийство, а жестокое, заранее спланированное действие: «Я специально пошла в морг, чтобы увидеть следы на теле Наринэ. На лице, выше шеи не было ни одного живого места. Наринэ не было. Не знаю, бил ли он обувью или трубой, проходящей в том месте. Наверно, сестра защищалась минут 20, так как на Артуре были царапины». Согласно судмедэкспертизе, смерть женщины наступила от механической асфиксии.

«После убийства тело он, кажется, бросил в воду и достал через несколько часов, не знаю, почему». По словам Каринэ Даниелян, на лице сестры было так много повреждений, что на панихиде гроб был закрыт. После смерти матери дочери и 3-летний сын Артем живут в доме родителей отца, которые, как говорит Каринэ, во всем винят сына.

«Родители обычно поддерживают сыновей, но свекор и свекровь Наринэ всегда говорили сыну «ты уходи, мы и за детьми присмотрим, и за Наринэ»».

После инцидента ухудшилось состояние здоровья матери Артура Меликсетяна, она перенесла инфаркт, когда сын позвонил уже из тюрьмы и спросил, чем занят Артем. «Хочет к маме», - ответила бабушка, на что Артур сказал: «Купите зайца, пусть играется».

За последние годы в Армении выросло число случаев насилия в отношении женщин со стороны мужей. Часть их «разрешилась» убийством. Жертвы домашнего насилия часто боятся обращаться в полицию, а обратившиеся в основном получают не помощь, а совет о том, что решать семейные разногласия таким образом нельзя, нужно постараться помириться с мужем. Некоторых женщин клеймят кляузницами. В Уголовном кодексе Армении нет закона о случаях домашнего насилия, поэтому рассмотрение дел в судах бывает неполным, а мужья-насильники получают мягкое наказание.

В настоящее время обсуждается законопроект «О предотвращении домашнего насилия и борьбы с ним», который, в случае принятия, поспособствует сокращению числа подобных случаев и назначению соответствующего наказания совершившему насилие.

Шаганэ Хачатрян

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