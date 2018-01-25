Жители самобытного армянского села не связывают надежд с золотым рудником

25 января 2018

Компания «Мирам», которую связывают с депутатом от правящей в Армении Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном, хочет открыть золотой рудник в селе Ардви Лорийской области. Пока представлена только заявка на геологическую экспертизу, но, по мнению местных, это уже значит, что компания получила разрешение властей: просто так $400-500 тысяч на экспертизу не тратят.

1 декабря ардвийцы сорвали общественные слушания, программа была отправлена на переработку. По словам Сурена Киракосяна, на этапе переработки будет пересмотрена только оценка возможного воздействия на подземные воды, однако программа эксплуатации рудника тоже вредна для воздуха и качества земли, поэтому село будет противиться открытию рудника.

Программа рудника невелика: после жалоб местных предварительные 146 га территории из заявки на исследование сократились до 54 га. Последствия эксплуатации малого рудника сельчанам знакома: в соседнем Мгарте тоже есть золотой прииск, запасов которого, по словам местных, хватает только на золотые украшения владельца компании «Мульти груп» Гагика Царукяна. Рудник не дал селу большого количества рабочих мест, только навредил природе, говорят ардвийцы.

«Эта территория уже тщательно разведана. Дали оценку, согласно которой, она имеет непромышленное значение. В 2008-2010 годах «Мульти груп» тоже провела исследования в Ардви, по результатам которых, есть полиметаллическое золото, свинец, мышьяк. Есть и уран. Если откроют, будет радиация», - сказал Сурен Киракосян.

Питьевую воду село получает из гор, которые исследуют в рамках проекта: «Говорят: мы обеспечим вас водой. Как обеспечат, если хотят разрушить истоки? Знаете, что прискорбно? Предположим, здесь бы никто ни в чем не разбирался, значит, они должны были прибыть сюда и уничтожить живущих в селе стариков? Почему вообще должен был возникнуть такой вопрос? Почему мы лишены права сказать «нет» за столом? Почему нам пришлось выйти на улицу?», - говорит Маринэ Калантарян.

В Ардви, где живут 60 семей, считают, что у общины есть серьезный потенциал развития в направлении туризма. Здесь говорят: Ардви не обычное село, это прежде всего родина дворянского рода Калантарянов. До сих пор местные Калантаряны, похоже, отличаются статусом от остальных родов. Здесь больше, чем где бы то ни было, они сегрегированы: людей хоронят на разных кладбищах, в соответствии с принадлежностью к той или иной фамилии. В селе 4 кладбища: Калантарянов, Киракосянов, Ваграмянов, Оввянов.

На кладбище Калантарянов похоронены знаменитые представители этого рода. К примеру, Согомон Калантарян, бывший представителем царя на Кавказе. Решением правительства 2002г. кладбище Калантарянов включили в список историко-культурных памятников.

В качестве другой предпосылки развития туризма отмечается храм 8 века Ованеса Одзнеци. Это один из трех преданных земле в Армении святых, среди них Григор Татеваци и Месроп Маштоц. Местные намерены отремонтировать церковь своими силами.

Попытки возродить национальные обряды должны помочь сельчанам совершить первые шаги в этом деле. Новый год местные уже отметили своеобразно: приняли гостей, поднялись на вершину горы, били в колокола. Даже решено вернуть христианские и языческие обряды: в ближайшее время ожидается празднование Трндеза и Пасхи.

В Ардви проходили съемки многих фильмов, в том числе «Цвет граната» Сергея Параджанова и «Мы и наши горы» Генриха Маляна. В селе любят рассказывать об этом.

Сельчане гордятся и тем, что Ардви – единственное место, где, по их словам, не жили турки. Рассказывают, что в 30-х годах прошлого века их знаменитый односельчанин Артуш Агало убил одного из проникших в деревню турок, другого – прогнал, а сам был сослан в Сибирь.