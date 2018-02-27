Суд отказал осужденному экс-министру обороны Карабаха

27 февраля 2018

27 февраля Апелляционный суд Армении отклонил жалобу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха, приговоренного к 6 годам тюрьмы Самвела Бабаяна, оставив в силе вердикт суда первой инстанции. Суд не изменил наказание и другим фигурантам дела — Санасару Габриеляну и Армену Погосяну, которых приговорили к 3 и 2 годам лишения свободы.

«Это явно политическое решение. И суд первой инстанции, и Апелляционный суд принимают политическое решение по сфабрикованному делу. Сегодня трое судей зачитали вердикт и в прямом смысле слова сбежали из зала суда. Они сами чувствовали, что приняли постыдное решение», - в беседе с журналистами заявил политолог Андраник Теванян.

Причину накала политической атмосферы в апреле 2017 года он видит в аресте Самвела Бабаяна: «В преддверии выборов пытались создать атмосферу страха. А сейчас их не отпускают, так как процесс идет по инерции».

Суд первой инстанции признал Бабаяна виновным, решив, что он вместе с группой людей незаконно приобрел, перевозил и хранил боеприпасы — зенитный ракетный комплекс «Игла», - а также в результате обмена приобрел полученные преступным путем евро.

На парламентских выборах 2017 года Бабаян поддержал блок Осканян-Раффи-Оганян. Тогда, после ареста Бабаяна, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян выразил мнение, что это может быть связано с давлением, оказываемым на блок в последнее время.