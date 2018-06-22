Как генерал Манвел пытал людей и присваивал чужое имущество

22 июня 2018

После ареста Манвела Григоряна люди начали рассказывать о совершенных им в разные годы преступлениях. Майя Мноян, брата которой Григорян в 90-х похитил, а семье после угроз пришлось сбежать в США, представила свою историю в соцсети «Фейсбук».

«Нарушая почти 20-летнее молчание, сегодня я расскажу историю, из-за которой моей семье пришлось просто сбежать из Армении.

Шумиха вокруг имени так называемого генерала Манвела Григоряна и потрясшие общество недавние события лишь раскрывают его бесчеловечную и аморальную деятельность, разворачиваемую им на протяжении многих лет.

Осознавая, что ситуация в Армении изменилась, надеюсь, что спустя годы люди, которые во главе с Манвелом Григоряном сгубили мой отчий дом, получат достойное наказание.

В 1997 году моего 20-21-летнего брата Эдгара Мнояна, сразу после демобилизации поступившего на работу в министерстве финансов, похитили.

Отмечу, что спустя какое-то время после призыва его перевели в расположенный в селе Аршалуйс Армавирской области особняк генерала Манвела Григоряна для продолжения службы в его охране.

Для того времени наша семья была достаточно обеспеченной. Мой отец Степан Мноян, как всякий родитель, часто навещал сына. Частые визиты заботливого отца, привозившего все необходимое, и автомобили не ускользали от взгляда Григоряна, и только по завершении братом службы мы поняли, каким страданиям и лишениям должна подвергнуться наша семья, ставшая мишенью Манвела.

О похищении брата сообщил некто Смбатян, который неожиданно звонит и требует 10 000 долларов на том основании, что мой брат совершил кражу из особняка Манвела и его отпустят только после выплаты отмеченной суммы.

На наши призывы и требования передать его правоохранительным органам и наказать в рамках закона, если он совершил кражу, звонивший говорит: закон — это мы, и нам решать, как его наказывать. Потом призывает подчиняться их требованиям, не заявляя о случившемся, в противном случае, нам станут периодически присылать одну из частей тела Эдгара. Цитирую: ухо, палец, нос…

Нас застали врасплох. Мы вынужденно заплатили 10 000 долларов, однако кошмар на этом не кончился. Это было только начало.

Частые звонки с различными требованиями и визиты в наш дом не прекращались. Степень их разнузданности, произвола и безнаказанности перешла все границы. Они даже намекали отцу, мол, а у тебя неплохие молодые, красивые дочки…

Мы платили, сколько они требовали - кругленькие суммы, имущество, машины - в надежде, что они позволят хотя бы услышать голос Эдгара, так как даже после выполнения нами всех требований они не предоставляли нам никакой информации о том, что он жив. Одно из очередных требований — килограмм золота, который был собран с помощью сочувствовавших нам людей: отдавали даже обручальные кольца, лишь бы мы могли получить информацию о том, что брат жив. За три месяца им удалось полностью нас разорить, до такой степени, что едой нас снабжали родственники, соседи, друзья. Единственное, что осталось, - квартира по адресу ул. Ер. Кочара 21, кв.66, ставшая последним выкупом. Отца с матерью они отвели к их знакомому нотариусу и, угрожая оружием, оформили дарственную на квартиру на имя одного из приближенных Манвела.

Каждого сочувствующего родственника, который, пытаясь выведать что-либо об Эдгаре, приезжал к приближенным Манвела в село Аршалуйс, похищали и удерживали в заложниках.

Одним из них стал супруг моей тети, который отправился в Аршалуйс в надежде узнать что-либо о брате и был взят в плен приближенными Манвела. Его почти на месяц впрягли в работу в нечеловеческих условиях и отпустили только после получения требуемых 8000 долларов, которые заплатил сын тети.

Рассказать так всю историю невозможно. Все наши родные и близкие могут вспомнить множество ужасных эпизодов, а в заключение я только добавлю, что на протяжении трех месяцев Эдгара держали в колодце со скованными за спиной руками, без еды. Брат остался в живых благодаря служившим у Манвела солдатам, которым иногда незаметно удавалось бросить в колодец чеснок, чтобы Эдгар мог продержаться. Уже после освобождения брат еще долгое время по привычке спал со скрещенными за спиной руками.

После освобождения Эдгара последнее требование Григоряна заключалось в том, чтобы наша семья немедленно покинула Армению. Сначала мы сбежали в Грузию. Впоследствии тайно вернулись в Армению и навсегда уехали в Соединенные Штаты».



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Мноян намерена письменно обратиться к премьеру Армении Николу Пашиняну, генпрокурору Артуру Давтяну и начальнику полиции Валерию Осипяну. В ходе предварительного следствия она готова назвать ряд имен.

Истории людей в эти дни всплывают на фоне разоблачений касательно деятельности Григоряна. Ранее Служба нацбезопасности распространила видео, снятое на даче и в особняке генерала. Там нашли предназначенные для военнослужащих продукты питания, бинты, одежду, большое количество оружия и боеприпасов, десятки свидетельств о праве собственности, 3 автопарка с дорогостоящими авто, личный зоопарк. 19 июня парламент Армении в результате тайного голосования согласился на уголовное преследование в отношении Григоряна. Генерал арестован.