11 июня 2019

Солдаты из Армении, которые служат в Армии обороны Карабаха, пользуются услугами «Карабах телеком» - единственным сотовым оператором. Армянские компании – в качестве иностранных – действуют в роуминге, что, помимо высоких тарифов, предполагает взыскания как за входящие, так и за исходящие звонки. То есть у солдат нет практической альтернативы «Карабах телеком»-у.

По словам родственников тех, кто служит в Карабахе, с каждого солдата этот сотовый оператор получает в месяц минимум 3000 драмов (более $6). «Каждые десять дней нужно пополнять на 1000 драмов, плюс комиссионные. Вне зависимости от того, использована ли предыдущая сумма. То есть даже если через 10 дней с момента пополнения на счету остается 900 драмов, ты все равно должен снова пополнить счет. Почти плановое хозяйство: ежемесячно получать с солдата как минимум 3000 драмов».

По условиям «Карабах телекома»-а, в случае пополнения на сумму 1000 драмов срок действия увеличивается на 10 дней. В случае 500 драмов – на 4 дня (для сравнения, в Армении 500 драмов обеспечивают срок действия в месяц), а в случае с 2000др. – 22 дня. Вне зависимости от потраченной суммы, если в отмеченный срок не пополнить счет повторно, срок действия истечет: в течение нескольких дней звонки еще будут поступать, затем номер полностью блокируется.

«За 10 дней они вряд ли наговорят на 1000 драмов. Поэтому теперь в компании придумали: если у тебя уже должен истечь срок, а на счету есть средства, можешь купить себе срок – один день стоит 50 драмов. Но и для этого нужен срок, в противном случае данная услуга тоже не действует.

Теперь люди считают дни, чтобы вовремя перевести деньги. Если номер заблокируют, нужно поехать в город, - а каждый день такое удовольствие солдат себе позволить не может – заплатить 1200 драмов и купить новую карту. Если посчитать количество служащих там, «Карабах телеком» делает неплохой бизнес на солдатах».

Мы поинтересовались, есть ли у компании тарифные планы без срока. Сотрудник «Карабах телеком»-а сообщил, что их нет.