«Оказались окружены огнем». При тушении пожара в Армении один спасатель погиб, другой в тяжелом состоянии

25 октября 2019

При тушении пожара неподалеку от Ванадзора, административного центра Лорийской области Армении, погиб 22-летний спасатель Самвел Девелян. Тяжелые ожоги получил его коллега Эдгар Григорян 1991 года рождения. Об этом Epress.am сообщил пресс-секретарь МЧС Эдмон Заргарян.

Причина пожара неизвестна. «Пожар вспыхнул на открытой территории, на травяном участке. Ребята оказались окружены огнем».

Пострадавшего уже доставили на вертолете в ереванский медцентр «Эребуни». По предварительным данным, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян прервал свой визит в Тавушскую область и прибыл в Ванадзор.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил через «Фейсбук», что врачи Национального центра ожогов уже готовы оказать оперативную медицинскую помощь. «По моему распоряжению, работу координирует мой заместитель Левон Акопян.

Желаю здоровья пострадавшему спасателю, а также выражаю соболезнования родным и сослуживцам погибшего».