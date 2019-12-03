В Карабахе давно стартовал процесс подкупа к выборам-2020

3 декабря 2019

Сегодня на выборы в Карабахе тратятся беспрецедентные суммы. В Армении такие деньги никогда не тратились на душу населения. И хотя предвыборная кампания еще не началась, тотальный подкуп народа происходит через различные организации и фонды. Организуются лагеря по направлению Дилижан, Ереван или к берегам Черного моря.

Открываются фонды, предлагающие людям кредиты без процентов или займы с низкими процентами. Все это уже давно проделывается через принадлежащие бывшему премьеру Араику Арутюняну или симпатизирующие ему фонды. Об этом в беседе с радиостанцией «Свобода» рассказал председатель партии «Национальное возрождение», оппозиционный карабахский депутат Айк Ханумян.

По его словам, угроза того, что намеченные на 2020 год выборы пройдут с нарушениями, есть всегда: «Власти Арцаха или провластные силы будут фальсифицировать выборы при всяком удобном случае». Если Ереван приложит усилия, с присутствием большого числа наблюдателей можно добиться того, чтобы в день голосования нарушений не было, однако вряд ли будет дана правовая оценка процессу «покупки голосов», развернувшемуся за несколько месяцев до начала кампании, считает депутат.

В этом контексте Ханумян назвал уместным очередное упоминание премьер-министром Армении о предстоящих выборах.

1 декабря на встрече с президентом Карабаха Бако Саакяном и некоторыми кандидатами в президенты Никол Пашинян снова сказал о важности проведения президентских и парламентских выборов в соответствии с международными стандартами, отметив, что в этом правительство Армении будет всячески содействовать карабахским властям.

На встрече присутствовали лидер партии «Свободная Родина», бывший премьер Карабаха, крупный предприниматель Араик Арутюнян, руководитель Демократической партии Арцаха, спикер парламента Ашот Гулян и глава МИД Масис Маилян, а также представитель Центрального комитета «Дашнакцутюн» в Арцахе Давид Ишханян, он, в отличие от остальных, пока не делал заявлений об участии в выборах.

На встречу не был приглашен бывший секретарь Совбеза Арцаха, соратник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Виталий Баласанян - автор угроз в адрес сторонников прошлогодней смены власти в Армении и лидера протестов. Баласанян также намерен участвовать в гонке за президентское кресло. Пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян прокомментировал это так: «Для премьер-министра было важно, чтобы дорогие соотечественники в Арцахе знали, что с точки зрения национальной безопасности Армении и Арцаха премьер и поддерживающие его граждане Республики Армения считают разлагающей деятельность Баласаняна последних месяцев».

На встрече не было и Айка Ханумяна, который также может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Сам он не видит в этом ничего странного: «Во-первых, встретился не премьер-министр, встретились премьер и Бако Саакян.

Встретились с членами команды Бако Саакяна, то есть с теми, кто содействовал в вопросе незаконного выдвижения Саакяна на третий срок. Мы раскритиковали этих деятелей. Естественно, я не мог присутствовать в обсуждениях вместе с ними», - заявил оппозиционер.

Отсутствовали также кандидаты Руслан Исраелян и Кристинэ Балаян.

В апреле 2020 года в Карабахе состоятся парламентские и президентские выборы, сразу после которых вступит в силу принятая в 2017 Конституция, обеспечивающая переход от полупрезидентской к президентской системе правления. Институт премьер-министра прекратит свое существование, в роли главы правительства будет выступать президент.

Крайний срок для выдвижения кандидатур — февраль 2020 года. В настоящее время желание участвовать в выборах изъявили семеро: Араик Арутюнян, Виталий Баласанян, Ашот Гулян, Масис Маилян, Айк Ханумян, Руслан Исраелян и Кристинэ Балаян.

Бывший командующий Армией обороны Карабаха, лидер партии «Единая родина» Самвел Балаян лишился права участвовать в выборах по причине отсутствия гражданства в течение последних пяти лет и невыполнения требования о постоянном проживании. Возглавляемая им политическая сила примет участие в парламентских выборах.