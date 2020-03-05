Возобновлено следствие по делу об убийстве, совершенном племянником генерала Григоряна

5 марта 2020

Ереванский суд общей юрисдикции повторно расследует вердикт по делу о совершенном 26 лет назад убийстве Мгера Погосяна. Основанием для этого послужило сообщение сына убитого, который обвиняет в смерти отца племянника бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна.

«Сегодняшним решением Апелляционный суд, на основании вновь открывшихся обстоятельств, полностью удовлетворил жалобу прокуратуры об отмене вердикта Аштаракского окружного нарсуда по делу об убийстве Мгера Погосяна на территории ресторана в селе Тароник Армавирской области и направлении дела на повторное рассмотрение в Ереванском суде общей юрисдикции», - через Фейсбук сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян.

Убийство произошло 16 апреля 1994 года. Сын убитого Эдуард Погосян подал заявление о том, что отца в отмеченном ресторане убил племянник экс-депутата Грант Григорян, который в рамках этого дела год провел в неволе по обвинению в нарушении правил обращения с оружием, вследствие чего были причинены несовместимые с жизнью повреждения.