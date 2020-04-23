С 1 июля в Армении стартует призыв на военную службу

23 апреля 2020

На заседании правительства 23 апреля было принято решение о проведении призыва на военную службу с 1 июля по 30 августа 2020 года, а демобилизации - с 1 июля по 11 августа, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Также решено в рамках летнего призыва 2020 года до 11 августа 2020 года включительно демобилизовать военнослужащих рядового состава, прошедших обязательную военную или альтернативную военную службу в установленный срок, освободить от альтернативной трудовой службы военнослужащих, прошедших альтернативную трудовую службу в установленный срок.

Для организации летнего призыва 2020 года будет создана республиканская призывная комиссия.

Предусматривается завершить выпускные экзамены, защиты дипломных работ и магистерских диссертаций до 25 июня - в заведениях, осуществляющих программы среднего профессионального образования, и до 1 июля 2020 года - в высших учебных заведениях.

До 14 июля Службе призывного и мобилизационного укомплектования Минобороны должен быть предоставлен список призывников, принятых в высшие учебные заведения или на последипломное образование.

Подготовка к призыву начнется с 1 мая.

С целью организации призыва будет создана общереспубликанская призывная комиссия. Будут проведены необходимые мероприятия для предотвращения проникновения и распространения в ВС нового коронавируса.