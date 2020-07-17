Бывшего ректора армянского вуза лишили ученой степени из-за плагиата 

17 июля 2020

Высший аттестационный комитет Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении признал недействительным решение о выдаче ученой степени бывшему ректору Армянского государственного экономического университета Диане Галоян.

Студенты вуза, а впоследствии и глава Высшего аттестационного комитета Смбат Гогян, обвиняли ее в плагиате. Они утверждали, что длительное пребывание Галоян в должности ректора стало возможно только благодаря соответствующим связям и политическому покровительству.

В сегодняшнем решении, в частности, говорится, что докторская ученая степень была присуждена 2 февраля 2015 года по специальности Международная экономика. В 2019 году, после ее назначения ректором, указом министра образования была создана профессиональная комиссия для изучения докторской диссертации и предоставления заключения.



5 февраля 2020 года комиссия представила министерству заключение, согласно которому, в докторской диссертации Галоян есть заимствования без указания авторов и источников, на основании чего и было начато соответствующее производство.

Решением ВАК Галоян фактически лишили ученой степени, следовательно и возможности участвовать в конкурсе на место ректора.

Еще в мае глава Высшего аттестационного комитета написал в Фейсбуке, что подал заявление об увольнении. Одной из причин стал скандал с участием уже бывших ректоров университета (на момент подачи заявления Галоян была ректором) и его развитие: Гогян отметил, что бывший и.о. ректора Рубен Айрапетян вынужденно ушел в отставку, так как в его докторской был плагиат и списывания. Впоследствии Айрапетяна сменила новая и.о. - Диана Галоян, в диссертации которой, по словам Гогяна, также можно найти переводы и списывания, но «она до сих пор занимает должность благодаря соответствующим связям и покровительству».

Пребывание Галоян в должности ректора Гогян назвал ценностным выбором между ним и ней.

Стало известно, что Диана Галоян - близкая знакомая замминистра образования Гриши Тамразяна. По сути, именно на это и намекал Смбат Гогян.

После долгого молчания министр Араик Арутюнян отреагировал на заявления главы ВАК: сначала при помощи карикатуры, затем - обвинений.

Премьер-министр Никол Пашинян провел закрытую встречу с Гогяном. Глава правительства до сих пор не подписал заявление о его увольнении, фактически, Смбат Гогян продолжает занимать должность главы ВАК.