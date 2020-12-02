Один сын попал в азербайджанский плен, другой – на позициях более 80 дней

2 декабря 2020

Мать военнослужащего-срочника Араика Газаряна, попавшего в азербайджанский плен в августе прошлого года, запретила представителям Красного Креста приходить в свой дом. Международная организация пообещала уроженке села Ехегис Вайоцдзорской области, что семье предоставят фотографию сына, организуют телефонный звонок и видеосвязь. Родители Араика согласились даже на поездку в Азербайджан. Ни одно из данных семье обещаний до сих пор не выполнено.

Каринэ Газарян уже не надеется и на местные компетентные органы, в которые обращалась и столкнулась с бездействием чиновников.

Старший сын тоже служит, участвовал в четырехдневной войне в апреле 2016 года. Дома он не был ни в дни войны 2020 года, ни после: он остается на боевых позициях с середины сентября.

О том, что младший сын попал в плен, семья узнала на четвертый день после случившегося. Об этом не сообщили ни Минобороны, ни воинская часть. При этом, пригрозили завести уголовное дело на самого Араика.

Родители уверены, что если бы сына не показали по азербайджанскому ТВ, оборонное ведомство предпочло бы заявить, что он пропал.