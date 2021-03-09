«Экологи-чиновники» незаконно охотились в Сюнике

9 марта 2021

В Сюникской области Армении зафиксирован случай возможной незаконной охоты на кабана, причем, с участием начальника территориального отдела Инспекционного органа по охране природы и недрам Араратской области Армена Бавояна, замдиректора государственного заповедника «Хосровский лес» Артака Мхитаряна, а также главы ООО «Макс фиш». На днях Армен Бавоян должен был провести инспекционную проверку в этой компании, сообщает экологический информационный сайт EcoNews.am.

Эти люди призваны охранять природу и примечательно, отмечает ресурс, как руководитель органа контроля оказался в Сюнике вместе с «хозяином» частной рыборазводни (где намечалась инспекционная проверка), да еще с мясом кабана.

В беседе с EcoNews.am начальник территориального отдела Сюника Инспекционного органа по охране природы и недр Артак Саакян подтвердил эту информацию, отметив, что в машине находились четверо, в том числе – начальник территориального отдела Араратской области.

«В результате работ нашего инспекционного органа появились подозрения по поводу того, что автомобиль находился в области с целью незаконной охоты.

Следуя по ходу движения автомобиля, мы заподозрили, что имела место незаконная охота. Мы обратились в полицию. Машину остановили и обыскали в Сисианском отделе. В ней нашли 26.5 кг. упакованного замороженного мяса.

У находившихся в машине людей были именные охотничьи ружья и патроны. Нас пригласили в полицию, чтобы выяснить, что это за мясо. В результате осмотра на месте стало понятно, что конфисковано мясо кабана», - сообщил Саакян.

Есть вероятность, что охота осуществлялась на особо охраняемой природной территории, что ужесточает наказание.

«Они были пойманы 22 февраля. На мой взгляд, охотились они 20 или 21 февраля, поэтому мясо и было заморожено, чтобы не испортилось.

Во всяком случае, я лично заметил их в области 20 февраля, и у меня появились подозрения, ведь они были в спецодежде, с оружием. В машине находилось четверо, один из них - точно начальник территориального отдела Араратской области».

По сообщению полиции, подготавливаются материалы. А министерство окружающей среды опровергло информацию о том, что в машине находился замдиректора государственного заповедника «Хосровский лес» Артак Мхитарян.

Сезон охоты в Армении завершился 15 февраля. Более того, приказом министра охраны природы о разрешенном объеме и сроках охоты охота на кабана не разрешается. Охота на это животное запрещена уже долгие годы.

Фото не имеет отношения к данному случаю незаконной охоты