Состояние ж/д сети Армении на фоне возможной разблокировки транспортного сообщения в регионе

4 мая 2021

Конец последней войны в Арцахе ознаменовался подписанием 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана, 9-й пункт которого гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе». Спустя два месяца, согласно второму трехстороннему заявлению лидеров трех стран, принятому 11 января этого года, была создана трехсторонняя рабочая группа, приоритетом которой является железнодорожное и автомобильное сообщение.

После второго трехстороннего заявления российская газета «Коммерсантъ» опубликовала карту, на которой представлен возможный вариант ожидаемой разблокировки транспортного сообщения в регионе.

С учетом того, что в данном контексте интерес к железнодорожной сети Армении возрос, общественная организация «Союз информированных граждан» решила изучить нефункционирующие или демонтированные участки железнодорожной сети на территории Армении.

Первая железная дорога на современной территории Армении (которая проходит через территорию нынешнего Ванадзора) была сдана в эксплуатацию в царский период, в 1899 году, когда были соединены административные центры Кавказа – Тбилиси и Александрополь (ныне Гюмри).

Железнодорожная сеть Армении была значительно расширена и электрофицирована в советский период, в особенности в послевоенные годы. По состоянию на 1985 год в Советской Армении действовало 760 км железных дорог общего пользования.

Сегодня, по последним данным компании «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), эксплуатирующая сеть железных дорог Армении, общая протяженность железнодорожных линий страны составляет около 1250 км, 760 км из которых - основные дороги. Сегодня компания эксплуатирует около 690 км железной дороги.



Неэксплуатируемые, заброшенные и демонтированные участки железной дороги

После распада Советского Союза железнодорожная сеть Армении фактически была заблокирована по причине длящейся десятилетиями полной блокады со стороны Азербайджана и Турции. В течение трех десятилетий большая часть железных дорог в Армении была заброшена или, в некоторых случаях, демонтирована.

По данным ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», в сети железных дорог Армении есть три неэксплуатируемых участка:





Ерасх – государственная граница с Азербайджаном (Нахиджеван)

Гюмри – Ахурян – государственная граница с Турцией

Дилижан – Иджеван – государственная граница с Азербайджаном.



Железнодорожный участок Ерасх, бывший частью железной дороги Ереван-Баку, не эксплуатируется более 30 лет из-за армяно-азербайджанских столкновений в ходе Арцахского конфликта. С тех пор де-факто была установлена ​​линия соприкосновения между Арменией и Нахиджеваном, и работа железной дороги была приостановлена. Сейчас 4-километровый участок от Ерасха до населенного пункта Садарак в Нахиджеване полностью демонтирован. Лишь несколько сотен метров находятся на территории Армении.

На протяжении более 30 лет заброшенным остается и 13-километровый участок от Гюмри до государственной границы с Турцией. Последний поезд проходил по этому железнодорожному пути в 1993 году, когда Турция окончательно закрыла границу с Арменией. Согласно одному из исследований, демонтировано как минимум 0.7 км участка. Накануне подписания армяно-турецких протоколов в 2009 году появились разговоры о ремонте и перезапуске, однако армяно-турецкую границу так и не открыли, как не была восстановлена железная дорога Гюмри-Карс. Тогда дошло то того, что на участке Гюмри-Ахурян были проведены ремонтные работы.

Проходящий через Иджеван участок от Дилижана до государственной границы с Азербайджаном, который был открыт в начале 1980-х годов, полностью заброшен. Этот участок был частью альтернативного маршрута Ереван-Баку. После Иджевана железная дорога проходила через Агстафинский район Азербайджана и по линии Кировабад-Евлах доходила до Баку.

В последний раз поезд проходил по этому пути в 1992 году. В некоторых местах эта железная дорога разграблена или разрушена. В районе села Агарцин, например, из-за оползня была разрушена часть железной дороги, электрические провода и другие объекты демонтированы. В 2020 году полиция сообщила, что некто разобрал и украл 18 деревянных железнодорожных шпал. Согласно статье, опубликованной в газете «Аравот» в 2016 году, «в настоящее время разграблены не только железнодорожные провода, но и опоры линии электропередачи, здания станций и полупостоянок».

Полностью демонтировано около 40 км армянского участка железной дороги Ереван-Баку, проходящего через Мегри. Последний поезд через Мегри прошел в апреле 1992 года. Журналист Татул Акопян, посетивший Мегри в 2016 году, написал: «От 40-километровой железной дороги ничего не осталось. Железных рельсов и всей инженерной системы просто не существует». А журналист Factor.am Роберт Ананян, посетивший местность в январе, отметил, что рельсы Мегринской железной дороги демонтированы, а здания и тоннели полуразрушены. По словам бывшего депутата, уроженца Мегри Давида Матевосяна, местную железную дорогу начали демонтировать во время президентства Роберта Кочаряна – в 2003 году. Согласно расследованию, опубликованному службой новостей Общественного телевидения Армении, участок железной дороги был демонтирован по заказу Министерства обороны в 2003 году, когда министром был Серж Саргсян, и был продан Зангезурскому медно-молибденовому комбинату.

В октябре 2018 года Следственный комитет выпустил сообщение о том, что, согласно предварительному расследованию, участок Капан-Мегри, переданный ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в 2008 году по концессионному соглашению, был «полностью демонтирован и расхищен» в 2010-2011 гг. Вместо бывшей железной дороги (на месте снятых рельсов и опор) теперь проходит грунтовая дорога, ведущая из Мегри в село Нрнадзор.

Остальные части железнодорожной сети Армении фактически также простаивают. Наиболее значимым из них является участок Раздан-Фиолетово-Дилижан. Хотя, согласно информации, размещенной на сайте ЮКЖД, станция «Дилижан» эксплуатируется, а участок Раздан-Дилижан не действует.

Таким образом, значительная часть железнодорожной сети Армении – Раздан-Иджеван-граница с Азербайджаном, Гюмри-граница с Турцией - находится в заброшенном состоянии, а проходивший через Мегри участок железной дороги Ереван-Баку полностью демонтирован.

Согласно данным, предоставленным компанией по грузоперевозкам «Апавен», реконструкция (а точнее строительство) участка Мегринской железной дороги обойдется в 250 миллионов долларов, Иджевана – 450 миллионов, Ахуряна – 16 миллионов, Ерасха – 5 миллионов. Рабочая группа, возглавляемая заместителями премьер-министров Армении, России и Азербайджана, еще не обсуждала распределение затрат на восстановление железной дороги.

По всей вероятности, обсуждается только ремонт участков Мегри и Ерасх, так как ремонт железной дороги Раздан-Иджеван-Азербайджан слишком дорогой (из-за протяженности заброшенного участка и 8-километрового тоннеля). А эксплуатация Ахурянской железной дороги затрагивает ​​открытие армяно-турецкой границы, что, по-видимому, не планируется в обозримом будущем.

Ованнес Назаретян,

«Союз информированных граждан»