Племянник Сержа Саргсяна приговорен к 5.6 года тюрьмы

16 июня 2021

Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, два года назад скрывавшегося в Праге под именем Франклин Гонсалес, приговорен ереванским судом общей юрисдикции к 5.6 года заключения.

Его признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, а также в организации похищения человека.

Напомним, что в декабре 2020 года Нарек Саргсян принял обвинение и просил о проведении суда в ускоренном режиме. 12 апреля суд вынес решение о его аресте.

1 июня брата Нарека Саргсяна Айка признали виновным в попытке убийства, совершенной несколько лет назад, однако уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.