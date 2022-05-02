За Арцахом - в центр Еревана. Репортаж с митинга

Блоки «Армения» (дашнаки, бывшие губернаторы Сюника) экс-президента Роберта Кочаряна и «Честь имею» экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, в который входит Республиканская партия Сержа Саргсяна, вышли вершить «революцию».

надпись "Сюник"



Акции протеста проводились в Армении с начала недели: оппозиция, владеющая колоссальными медиа-ресурсами, оповещала о «решающем» митинге 1 мая, перекрывая улицы и проводя шествия.

«Стратегия борьбы» подражает революции 2018 года: пока младодашнаки, члены семьи Артура Ванецяна, бывший замначальника полиции Еревана Левон Ераносян и прочие пытались блокировать улицы, в сталицу из разных уголков страны пешком подтягивались оппозиционные депутаты.

Оппозиция после митинга разместились на площади Франции, откуда стартовала Бархатная революция 2018 года. Как и 2018-ом, на площади разбили палатки: некоторые лидеры движения - местные богачи - и прибывшие из областей демонстранты решили ночевать здесь же.

Утром - примерно так, как было четыре года назад, в 8:30 - точно так, как тогда, - демонстранты намерены приступить к «акциям неповиновения»: перекрывать улицы, магистрали, мосты...

Чего требует оппозиция?

Требует «Проснись, Лао!» («Проснись, мой сын» - популярная армянская национально-освободительная песня, написанная в 1890-х годах։ восхваляет фидаина Арабо и призывает к борьбе против турок), «Армения без турка!», «Арцах не будет в составе Азербайджана!».

На одном из предыдущих митингов оппозиционеры зачитали манифест, в котором попунктно сформулированы адресованные действующей власти требования. Документ, судя по всему, отражает их представления о карабахском урегулировании: степень осуществимости этих пожеланий, правда, вызывает вопросы.

О программе оппозици говорили и сегодня.

«Армения ли без турка. Не это ли является нашей повесткой?», - спросил молодой дашнак, ведущий митинг.

«Да!», - откликнулись присутствующие.

Что это означает? Понятно, что оппозиция требует отставки Никола Пашиняна. Но непонятно, что она намерена делать после.

Предыдущая попытка уличной смены власти последовала 44 дней войне 2020 года. В 2021-ом власти инициировали внеочередные выборы. Партия, возглавляемая Николом Пашиняном, победила, набрав 54% голосов. Серьезных нарушений в процессе голосования не было. Оппозиция покинула улицы, приняла свои 36 мандатов и отправилась в парламент.

Теперь, по прошествии года, она снова на улице: Ишхан Сагателян - член партии Дашнакцутюн - в ходе митинга заявил, что у Пашиняна «нет мандата», что они намерены показать, «что и власти у него тоже нет». Но и эта формулировка напоминают революцию 2018-ого года - слова Пашиняна, адресованные экс-президенту Сержу Саргсяну.

Подытожив вступительную речь, Сагателян предложил следующее:

«Дорогой народ, давайте вместе, вот так, едино, единодушно, от души и окончательно споем «Проснись, лао!»».

«Вечной Армении быть!», - прокричала другая выступающая.

«Мы начали свое шествие от надгробного камня Дро (1883-1956, армянский политический и военный деятель, член партии Дашнакцутюн) - места, где Дро предотвратил проникновение турок в Армению. Герой Дро не дал, чтобы турок вошел в Армению. Дро оставил нам Армению, чтобы мы не дали, чтобы турок проник в нашу страну», - сказал бывший губернатор Ширакской области, экс-министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Далее микрофон получил дашнак Гегам Манукян: на спине его был изображен крест, в руке он держал флаг Карабаха. Манукян прибыл в Ереван пешком - из Сардарапата.

«Самыми героями, самыми храбрецами в Сардарапатском сражении были Бек-Пирумяны. Самым героическим был карабахский полк смертников. Настал наш черед», - заявил депутат.

Гегам Манукян

Манукян вручил микрофон ребенку. Это был Армен. Вместе с мамой он, по словам Манукяна, присоединился к ним в Эчмиадзине.

Манукян: Армен джан, почему ты хочешь шагать?

Армен: Я хочу шагать ради моих Армении и Арцаха, чтобы однажды мы жили в мощных Арцахе и Армении.

Манукян забрал микрофон обратно.

Подытожил: «Все мы прошагали подобно Армену и Арменам».

Выступил и бывший ведущий, ныне - депутат Айк Мамиджанян: «От Никола ничего не осталось».

Мамиджанян сказал, что не желает петь песни о Шуши, он «желает петь и танцевать в Шуши».

Оппозиционный депутат пообещал, что после их прихода к власти в Армении будет «лишь один вид растраты государственных средств - содержание Никола Пашиняна и членов его команды в тюрьме».

- Никол, ты должен уйти, - сказал Мамиджанян.

- Смертная казнь! - скандировали из толпы.

На трибуну вышел бывший адвокат бывшего подсудимого Роберта Кочаряна, ныне - депутат от возглавляемого им блока Арам Вардеванян: «Мы - нация, у которой блистательная история, блистательные победы, блистательные герои, мы нация, у которой были Вазген Саргсян, Монте Мелконян, Леонид Азгалдян. Мы нация героев, у нас есть талантливые люди, гении. Как мы можем быть нагнутыми?».

Сагателян сообщил о решении разбить палатки, а сутра - приступить к блокировке улиц и забастовкам.

На сцену вышла певица, экс-депутат от Республиканской партии Армении Шушан Петросян.

Она запела.

Шушан Петросян

(отрывок из песни):

...На земле Арцаха дрожит мое сердце,

Чувствую дыхание наших ребят...

... Ребята, я с вами в окопе

вместо ваших святых матерей...

... Не всякий враг нелюдь,

Но наш не матерью был рожден...

․․․ Арцах, Арцах,

ты свет для меня,

Арцах, сердце мое,

Тебя люблю, дышу тобою я...

Выступил бывший министр обороны Карабаха и Армении Сейран Оганян, армейская карьера которого началась еще во времена Советского Союза. После независимости Армении Оганян занимал исключительно государственные должности, дослужился до высшего воинского звания, что не помешало ему накопить внушительное финансовое состояние, к примеру - обзавестись 40-комнатным дворцом в элитном жилом комплексе Ваагни. Ныне он возглавляет парламентскую фракцию «Армения».

«Борьба, борьба до конца», - бывший министр скандировал очередной знаменитый лозунг.

«В начале прошлого века Арам Манукян сделал следующее высказывание: «Народ, настало время, чтобы армянская мать, оценив величие своей должности, пожертвовала своими детьми: если это не будет сделано, значит, будущее армянского народа утеряно». А Гарегин Нжде сказал так: «Моя родина - это я, моя семья, мой народ, мой родной язык и территории, до которых я доведу славу своего оружия». Хочу сказать вам следующее: мы, преклоняясь перед всеми пролившими кровь, погибшими воинами-освободителями, военными, офицерами, сыновьями, перед их памятью, их могилами, тем не менее, должны понять - спасение в борьбе».





фото Элизы Мхитарян