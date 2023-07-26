Пропавших в Зангелане 19-20 октября 2020г. нет в списке удерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих. Тем не менее, многие родители убеждены: их сыновья попали в плен и были увезены в Баку. Некоторые из них нашли своих детей на видео, распространившихся в азербайджанских СМИ.
Если не могут войти в наше положение, пусть окажутся на нашем месте
С утра 26 июля несколько десятков мужчин и женщин перекрыли проспект Баграмяна.
Попавшие в пробку брюзжали и оскорбляли их. "Многие и не знают, почему мы вышли, путают нас с оппозиционерами. Мы к этой политике отношения не имеем", - объяснил мужчина, стоявший на перекрестке Баграмяна-Прошяна. Его сын - один из без вести пропавших военнослужащих из воинской части "химиков".
Пропавших в Зангелане 19-20 октября 2020г. нет в списке удерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих. Тем не менее, многие родители убеждены: их сыновья попали в плен и были увезены в Баку. Некоторые из них нашли своих детей на видео, распространившихся в азербайджанских СМИ.