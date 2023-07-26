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Если не могут войти в наше положение, пусть окажутся на нашем месте

С утра 26 июля несколько десятков мужчин и женщин перекрыли проспект Баграмяна.

Попавшие в пробку брюзжали и оскорбляли их. "Многие и не знают, почему мы вышли, путают нас с оппозиционерами. Мы к этой политике отношения не имеем", - объяснил мужчина, стоявший на перекрестке Баграмяна-Прошяна. Его сын - один из без вести пропавших военнослужащих из воинской части "химиков".







Пропавших в Зангелане 19-20 октября 2020г. нет в списке удерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих. Тем не менее, многие родители убеждены: их сыновья попали в плен и были увезены в Баку. Некоторые из них нашли своих детей на видео, распространившихся в азербайджанских СМИ.

Все материалы и факты они отправили премьер-министру и в следственные органы и уже третий год ждут ответа и конкретных шагов. За это время им несколько раз обещали, что "займутся", "постараются", "примут", убеждая горюющих и разгневанных людей покинуть улицу и ждать. Так было и неделю назад. Теперь родные без вести пропавших объявили бессрочную сидячую забастовку.

Заметив активность оппозиционной, как-то: прокочаряновской, дашнакской, сержсаргсяновской прессы, некоторые прохожие роптали на "провокаторов". Словесная перепалка временами накалялась и прекращалась после вмешательства полицейских.

"Если люди не входят в наше положение, если они неспособны сопереживать, пусть окажутся на нашем месте, тогда поймут. Я не понимаю народа", - отвечала прохожим окруженная журналистами женщина, убежденная, что сын непременно вернется к ней, своим детям и жене.

Через несколько часов родители разблокировали перекресток, чтобы отправиться на встречу с замначальника МВД - по его же призыву. Требование остается прежним: демонстранты хотят встретиться с Пашиняном. "Нужно будет - вернемся и снова перекроем Баграмяна".



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