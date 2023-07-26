Если не могут войти в наше положение, пусть окажутся на нашем месте

26 июля 2023

С утра 26 июля несколько десятков мужчин и женщин перекрыли проспект Баграмяна.

Попавшие в пробку брюзжали и оскорбляли их. "Многие и не знают, почему мы вышли, путают нас с оппозиционерами. Мы к этой политике отношения не имеем", - объяснил мужчина, стоявший на перекрестке Баграмяна-Прошяна. Его сын - один из без вести пропавших военнослужащих из воинской части "химиков".

