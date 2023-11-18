"Традиционные ценности" и домашнее насилие довели подростка до самоубийства

В ночь на 14 ноября 16-летний Х.С. бросился с Давташенского моста в Ереване и покончил с собой. Информацию подтвердили в Полиции.

Пресс-секретарь СледКома Гор Абрамян сообщил Epress.am, что было заведено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". "Ведется следствие", - сказал он.

По словам товарищей, причиной самоубийства послужило насилие, которому он периодически подвергался из-за сексуальной ориентации и самобытной внешности.

"Несколько раз отец его избивал так, что он окровавленный приходил в наш офис, чтобы мы перевязали ему раны. Отец периодически заставлял постричься, выбрасывал его вещи из дома, унижал", - в беседе с Epress.am рассказал один из друзей Х.С.



Всего за несколько дней до самоубийства парень оказался в ленте русскоязычного Телеграм-канала "Xaytarak", занятого "охраной армянских ценностей". Канал "специализируется" на порицании молодых женщин и аутинге парней. Там зачастую распространяются изображения и видео несовершеннолетних (в основном) девушек, личные данные. Своих подписчиков админы канала призывают "перевоспитывать", наказывать, унижать "отбившихся от рук", "одевающихся открыто", "показывающих себя" армян. Значительная часть админов проживает за пределами Армении.

"Одна известная российская блогерша разместила на своем Телеграм-канале видео, на котором высмеивает Х.С. Это видео разместили и другие Телеграм-каналы, в том числе - "Xaytarak", отметив, что Х.С. - гей", - сообщил друг парня.

Это подтвердил и другой его товарищ.

По их словам, увидев публикацию "Xaytarak", Х.С. уволили с работы. Администрация кафе «Tru Tru» в письме сообщила молодому человеку, что они "не могут работать с фриком".

На тот момент родители о публикации не знали. Тем не менее, парень понимал, что когда информация об аутинге дойдет до них, все будет еще хуже.

На следующий день после публикации в магазине у него украли сотовый. Дома об этом узнали. Отец избил парня.

"Он позвонил мне на рассвете, просил помочь найти телефон. Вора установили при помощи видео из магазина. Найти сотовый нам не удалось. Мы проводили его домой. Родители не открыли ему дверь. Он пришел к нам. Он втайне от нас проглотил горсть лекарств, чтобы покончить с собой. Узнав об этом, мы заставили его вызвать рвоту", - рассказал друг Х.С.

Через несколько часов родители впустили его домой. В течение всего следующего дня товарищи не могли с ним связаться.

Позже мать Х.С. сообщила им, что он отправился в Полицию, чтобы дать показания по делу об украденном телефоне.

Тогда же к родителям попал второй телефон парня: они стали звонить по номерам из телефоннной книжки и расспрашивать о том, кто отвечает на звонки.

"Вечером я позвонил по второму номеру Х.С., ответила его мать, стала агрессивно спрашивать, кто я, откуда знаю ее сына и так далее. Потом позвонил другой наш товарищ, выяснилось, что Х.С. отправился в Полицию из-за украденного телефона. Его продержали в отделении с 9 утра до 6 вечера, потому что родители написали заявление о том, что он якобы сбежал из дома", - сообщил источник.

Следующей ночью парень покончил с собой.

Друзья узнали об этом от его матери, позвонившей им и обвинявшей в смерти сына.

На панихиду друзей не пустили. "Сначала мы не верили, думали - обманывают, чтобы положить конец нашему общению, вывезти его из страны. Он не был гражданином Армении. Но мы узнали от Полиции, что он действительно совершил суицид. Просили родителей разрешить пойти на панихиду - не разрешили".

Инстраграм Х.С. контролируется родителями, которые, по словам друзей, теперь в переписках пытаются отыскать что-то, что позволит свалить вину за случившееся на них. Родители уверены, что ребенок "попал в плохое окружение". Прежде они пытались помешать их общению, "вернуть его на путь истинный".

"Он отличался манерами. Отращивал волосы. В Инстаграме, который, правда, был закрыт, к примеру, в прямом эфире наносил макияж. Дома подозревали, что он - гей. С матерью у него были сравнительно хорошие отношения. А с отчимом - нет. Отец его периодически избивал. Однажды он даже выложил в Инстаграме сториз с окровавленным лицом, клочком волос в руке, говорил, что это отец потянул и выдернул. Домой его не тянуло, он оставался после работы, помогал добровольно", - рассказал товарищ.

Другой собеседник вспоминает о череде неприятностей и о том, что у Х.С. и раньше появлялись мысли о суициде: "Иногда он говорил об этом. А за несколько часов до самоубийства сделал заметку в Инстаграме - песню Кати Самбуки "Мой гениальный план" и написал "На этом все". Наверное, он все спланировал".