Российские военные похитили человека в Гюмри по приказу Путина

10 декабря 2023

Военная полиция российской 102-й военбазы похитила гражданина РФ Дмитрия Седракова во втором по величине армянском городе Гюмри.

По словам правозащитника Артура Сакунца, в России Седраков был мобилизован, но после полномасштабного вторжения в Украину отказался от службы и перебрался в Армению.

В Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи поступило сообщение от российских коллег, к которым обратилась супруга Седракова. Ей позвонили с военной базы и рассказали о задержании мужа. Глава правозащитной организации Сакунц перезвонил по тому же номеру: ему также сказали, что мужчина арестован.

"Сказали, что он проведет 27 дней на гауптвахте, а следствие по уголовному делу пройдет в каком-то российском военно-воздушном подразделении 519, которое расположено на территории Республики Армения, затем он будет осужден на основании выдвинутого обвинения. А на мой вопрос о том, где он будет отбывать наказание, если суд признает его виновным, сказали - в Российской Федерации", - сообщил Артур Сакунц в беседе с Azatutyun.am.

Прежде, чем связаться с российской стороной, правозащитник уточнил, что Седракова задержали не местные правоохранители. Между тем, российские служащие Военной полиции не имеют права производить задержания на территории Армении, даже если это граждане РФ. По закону, для обнаружения разыскиваемого гражданина российская сторона должна обращаться в армянские правоохранительные органы.

Действия военбазы Сакунц назвал незаконными.

"Я считаю это посягательством на правовую систему Армении, на Армению как на суверенное государство, потому что этого не может быть, на территории Республики Армения не могут действовать, как на своей собственной, правоохранительные органы другого государства".

9 декабря МВД Армении заявило об аресте 20-летнего мужчины, разыскиваемого в России. Его обвиняют в оставлении места службы. Армянская сторона уже сообщила РФ о его обнаружении.

Что касается Седракова, Сакунц уже обратился с этим вопросом к генпрокурору. "Чтобы завести уголовное производство, чтобы были приняты все меры на основании незаконных действий служащих Военной полиции РФ на территории Республики Армения, а также приложены усилия для запрета или предотвращения возможного перевода Дмитрия Седракова в РФ".

Он также спросил у представителей военбазы, на каком основании был арестован Седраков: "Это приказ президента РФ Владимира Путина - задерживать всех отказавшихся . То есть выходит, что приказ президента Российской Федерации действует на территории Республики Армения".

В таком случае, отмечает Сакунц, под угрозой окажется безопасность тысяч перебравшихся в Армению россиян, и это серьезный вызов для властей Армении, принявших на себя обязательства перед Советом Европы.

"На Республике Армения в качестве страны-члена Совета Европы лежит обязательство с точки зрения защиты права каждого находящегося на ее территории человека, и если подобное будет допущено, велик риск того, что в РФ Дмитрия Седракова могут подвергнуть унижающему достоинство отношению, пыткам".