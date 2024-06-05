От наркотиков и переворота в Африке до движения по спасению Армении

К "святейшей борьбе" движения Тавуш во имя родины присоединились братья Артур: в 2000-х они прославились продажей наркотиков в Кении и Руанде, заказными нападениями и организацией переворота.

"К нам присоединились чудесные, замечательные армяне. Нам они известны в качестве Arthur Brothers, братья Артур из Кении. Не из Кении, а из Армении. Они просто живут в Кении. Душой, сердцем, сущностью, существованием они чистейшие армяне, они всей жизнью призваны служить только и только армянской государственности и интересам государства всем своим состоянием и возможностями", - в ходе недавнего шествия заявил лидер оппозиционного движения, архиепископ Баграт Галстанян.



"Вы, наверное, слышали Arthur Brothers - очень интересные сыны армянского народа. Короче говоря, другие подробности не сообщаю. Они преданные армяне - душой, сердцем, жизнью ", - повторил Галстанян на митинге во дворе церкви Св. Анны.

Позже депутат от правящего "Гражданского договора" Арусяк Джулакян решали все-таки поделиться кое-какими деталями.

"<...> Не могу не согласиться с клерикальным лидером оппозиции: "кенийские" братья Артур действительно очень интересные армяне. Такого же мнения придерживается бывший спикер парламента Кении Фрэнсис Оле Капаро. "Они поистине интересные люди", - сказал он, согласно попавшей в WikiLeaks секретной переписке диппредставителя США.

В публикации News.am за 2011г., в частности, говорится: "Наемных убийц" привезли в Кению и покровительствовали лица, близкие к правительству страны. Многие были обеспокоены присутствием вооруженных иностранцев, работавших от имени провластных сил Кении. По словам американца, их прибытие в Кению совпало с расследованиями по транспортировке колоссального объема кокаина. "Некоторые считают, что именно эти иностранцы сыграли роль в импорте в Кению кокаина в 2004 году, который был обнаружен. Теперь они вернулись, чтобы запугать противников, намеревавшихся обнародовать материалы с обвинением правительства в незаконных действиях. Напомним, что лет 6 назад Артуру Саргсяну и Артуру Маргаряну предъявили обвинения в попытке организации переворота в Руанде <...>".

В свое время о "братьях" рассказала радиостанция "Свобода".

"Один из лидеров оппозиции Кении - Реила Одинга - обвинил братьев-армян в том, что их использовали в качестве наемников для организации от имени властей Кении нападений на некоторые СМИ. Братья также утверждали, что приходятся родственниками президенту Армении Роберту Кочаряну. Артур Саргсян же заявил, что он - кандидат в президенты Армении, занимается бизнесом в Азии и Африке - золото и драгоценные камни. Согласно немецкому информагентству DPA, Артур Саргсян также сказал, что лидер оппозиции Одинга взял у него в долг 1.5 млн. долларов, чтобы на эти деньги выразить в парламенте недоверие правительству президента Кении Мваи Кибаки.

Повторно в центре внимания армянских СМИ "братья" оказались в сентябре 2023г. - во время выборов в Совет старейшин Еревана. В частности, 13 сентября Irakanum.am написал: "На днях в Интернете появились фотографии знаменитых братьев Артуров. Оказывается, они в Армении и поддерживают одну из политических сил, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана - партию "Демократическое объединение". Это видно по фотографиям, на которых в ходе предвыборной агитации братья Артуры ведут задушевную беседу с главой партии Суреном Петросяном, причем, в предвыборной кампании партии они участвуют не в первый раз. Кто они такие, многие вспомнят по 2000-м, когда зарубежную прессу захлестнула информация о перевороте, совершенном ими в Кении. <...> Братья Артуры стояли за политическим неповиновением в Кении, операцией, осуществленной в издательстве «Standard Group»", - написала депутат Джулакян.

Упомянутый Сурен Петросян считается организационным стержнем движения "Тавуш во имя родины", возглавляемого Галстаняном, одним из его лидеров.

нападения, перевороты, незаконные деньги

"Платформа проверки фактов" копнула чуть глубже.

Согласно Nation Africa, в 2005-м братья Артуры прибыли в Кению в качестве инвесторов, быстренько приобрели кенийские паспорта и право на труд. Им удалось устроиться в Полиции и получить доступ к VIP-залу международного аэропорта Найроби. Издание пишет, что братья действовали под патронажем правительства Кении, владели особняком в одном из роскошных кварталов столицы.

В марте 2006г. они обратили на себя внимание нападением на издательство Standard Group, когда пытались воспрепятствовать печати Likoni Road, так как СМИ собиралось опубликовать материал о женах президента. Они сожгли большую часть тиража и не понесли наказания. Как пишет Reuters, многие страны мира строго осудили случившееся.

В июне 2006г. братьев выслали из Кении в Дубай. О причинах рассказал Wikileaks: у Саргсяна и Маргаряна были поддельные документы, они представились заместителями главы кенийской Полиции и имели доступ к особым объектам аэропорта, были вооружены. Позже на специальном заседании парламента Кении министр миграции сообщил, что из здания аэропорта пропали три паспорта со специальными сериями, по его словам, они были украдены с помощью уборщицы и обнаружены в доме братьев Артуров во время обыска.

В 2007-м Nation Africa написала, что в интервью радио Easy FM Уинфред Вамбуи - дочь кенийского депутата, лидера оппозиции, предпринимателя Мери Вамбуи - заявила, что влюблена в Артура Маргаряна, и если бы его не выслали, они бы поженились.

Тот же источник пишет, что Вамбуи и Маргарян встретились в 2005-м в Дубае, занялись бизнесом. Бывшая в то время госслужащей в МИД-е, Вамбуи также была причастна к скандалу, связанному с аэропортом: после случившегося ее арестовали. Согласно Who owns Kenya, выяснилось, что она использовала служебное положение, обязав сотрудников аэропорта оказывать услуги Маргаряну и Саргсяну.

В 2010-м по требованию группы депутатов в Кении началось специальное расследование. "Доклад предоставил доказательства того, что двое иностранцев были мошенниками и занимались незаконной продажей наркотиков", - говорится в публикации Nation Africa.

В 2020 году KTN news Kenya в расследовании под названием "Неприкасаемые" доказали связь Маргаряна и Саргсяна с обнаружением в стране самой крупной партии наркотиков весом в 1 тонну.

На первые полосы иностранной прессы выдворенные из Кении братья попадут позже - в 2010-х - в связи с деятельностью, развернутой теперь на Мальдивах. В 2012-м они основали там компанию Artur Brothers World Connections (владея 80% акций). Местная пресса заметила их на встречах с некоторыми чиновниками, а лидер оппозиции страны, учитывая опыт Кении, выразил опасения за свою безопасность.

Активность братьев в Армении стала заметна, начиная с 2023г.