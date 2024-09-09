Рецепты из блокадного Карабаха

9 сентября 2024

Кофе (8 порций)

Ингредиенты:

Гречка — ½ стакана

Чечевица — ½ стакана

Горох — ½ стакана

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду. Обжарьте крупы по отдельности до появления золотистой корочки. Смешайте обжаренные крупы, остудите. Полученную массу измельчите в кофемолке. Сварите в турке как обычно варите кофе.

Стиральный порошок (~ 4 литра)

Ингредиенты:

Мыло — 100 г

Сода — 150 г

Вода — 4 л

Способ приготовления:

Натрите мыло на мелкой терке. Размешайте с содой в большой кастрюле. Добавьте воду и разотрите до однородной массы. Доведите до кипения на медленном огне, регулярно помешивая. Остудите. Для запаха добавьте пару капель парфюмированного масла.

Сигареты

— Листья малины

— Бумага для запекания или тонкая газета

— Картон



(Доступны субтитры на русском)

Титры:

— Одно хозяйственное мыло на 4 литра воды, для цвета и запаха пахнущие мыла за 100 драмов. До того как варить, я натирала все это, добавляла 4–5 ложек соды. Мы всегда делали запасы. Есть же эти капсулы от Ариэль за 250 драмов… Один раз я их туда добавила для аромата. У хозяйственного мыла достаточно неприятный запах. Оно хорошо очищает, но для запаха я заливала одну капсулу.

Первые два месяца еще ничего, держались. Все что было, все, что нашли в магазинах, запасли дома. У нас было немного денег, тратили их экономно. В конце уже ничего не было: денег не осталось, еда почти кончилась, средств гигиены не достать было. Помню, в самом конце осталось только два маленьких мыла. Мы уже привыкли делать из него гель для стирки в домашних условиях и так далее. Как-то выкручивались.

- Из жидкости для мытья посуды, из мыла, из чего угодно - варили стиральный порошок из того, что было. Например, если удавалось найти гель для мытья посуды или мыло: варишь это, объем увеличивается, получается такой гель… За самый обычный Ариэль 1,5-килограммовый мы давали 5 000 драмов, когда его еще можно было купить.

— Поначалу выдавали по три хлеба, потом по два, в конце хлеб уже был по талонам, полхлеба на человека - это 200 гр. И то, это был уже не чистый белый хлеб, а черный: наполовину из черной муки, наполовину из битого зерна.

— Когда русские привозили товары, те, кто мог, покупал у них, а затем перепродавал втридорога.

Даже не втридорога, а больше. Бутылка масла - 5-6-10 тысяч драмов. Самая обычная соль - 5 000. Бензин в конце уже за 100 000 драмов продавали.

— Во время блокады, когда выходили в город, уже по инерции смотрели не на лица людей, а на то, что у них в руках, что в пакетах, чтобы хотя бы спросить, откуда это. Поначалу, когда мы приехали сюда , эта привычка еще оставалась. Еще несколько дней засматривались на пакеты. Я потом сама себе говорила, мол, все, успокойся, не смотри.

— Их шеф говорит, мол, брат, пару дней назад в одном месте я выпил кофе из ячменя, очень даже вкусный кофе. Ну, мы тоже попробовали сначала ячмень, потом добавили немного гороха. О, вкус стал лучше! Обжариваем в сковороде как семечки. Оставляем остужаться… И снова чечевицу, и снова горох, и снова гречку… Так делаем и смешиваем все вместе. Брали кофемолку и мололи. Но все-таки гущи было многовато.

— Для кофе отдельно обжаривали нут и перемалывали, как обычный кофе. Использовали вместо кофе. А потом, когда нут кончился, мы со свекровью решили обжаривать гречку, чечевицу. Обжаривали это все, смешивали, потому что если делали только гречку, получалось не то. Мы пробовали смешивать вкусы. Обманывали сами себя. Я перемалывала блендером, у него есть такой режим. Один раз не было возможности сварить кофе: ни электричества, ни газа. У нас был собственный дом с огородом. Я в нем сожгла веник - так сильно хотела кофе. Даже сухого спирта не было. Подожгла веник и на нем сварила.

— Деньги были, было много денег, но не было ничего, что можно было бы на них купить и съесть. Огородами, сестра, огородами. Не могли найти табак, чтобы отнести военным на постах. На складах в мэрии и в супермаркете "Атенк" ящики, блоки стояли до потолка, но на посту солдат оставался без сигарет. Да, продавали даже солдатам. Армянских сигарет уже не было, а иранские продавали по 2 500-3 000 драмов за пачку, за блок - 35-40 тысяч.

— Кто продавал? Русские продавали?

— Да, и русские, и наши. В Степанакерте выращивали табак, привозили, за три листочка брали 2 500-3 000 драмов. И ты вынужден брать. Если ты курящий, то тебе необходимо купить это и курить.

— Мы сушили под печкой и над печкой, и под солнцем, лишь бы скорей покурить.

— А во что вы заворачивали?

— В газету, в тетрадные листы.

— Вот прямо сейчас у меня есть привезенный из Карабаха табак - совсем немножко, на один затяг. Табак, приехавший из Карабаха! Его нужно замочить в теплой воде, чтобы горечь ушла. Листья меняют цвет, они желтеют. Потом достаем, вешаем, сушим, крошим и заворачиваем в бумагу. Беру ручку, переворачиваю, мажу клей , засыпаю внутрь, утрамбовываю и курю.