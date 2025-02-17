Алексей Навальный был абсолютно нормальным человеком - поминки в Ереване

17 февраля 2025

16 февраля 2025 года — первая годовщина со дня гибели Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк». В Ереване, перед посольством России, и десятках городах по всему миру прошли акции в память о нем. Подробности - в видео.

- Навальный был вдохновлен тем, что делал.

- Верю, что вернусь в Россию.

- В первую очередь не хочется попасть в армию.

- Мне стыдно перед Алексеем Навальным.

- Большая, большая жертва за правду.

- Алексей Навальный был абсолютно нормальным человеком.

- Я часто был не согласен с Навальным, но

- Второй такой фигуры в России нет.

- Настоящий оппозиционный российский политик может быть только в России.

- Как просто было поверить ему, что все будет хорошо.

- В России все сильнее чувствуется согласие с режимом.

- Он умер из-за наших грехов.

- Это было ударом по надежде.