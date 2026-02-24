Списки с именами погибших россиян вывесили на ограждении ереванского парка

В день четвертой годовщины российского вторжения в Украину группа активистов провела акцию у посольства РФ в Ереване.

Активисты напечатали имена погибших россиян, идентифицированных журналистами и правозащитниками. По официальным данным, значительная их часть числится пропавшими без вести.

Полицейские пытались помешать акции, отмечая, что если наклеить на изгородь 1450 листов с распечатанными на них именами, будет заблокирован вид на парк, что "противоречит правилам использования общественных мест".

Как заметили организаторы, они хотели показать, что эта война значит для самой России.

Стражи порядка потребовали принести разрешение из Мэрии, которая, в свою очередь, сообщила, что парк передан в аренду и разрешать или запрещать проводить акцию может только арендатор. Активистам удалось выйти на директора компании "Сатурн А" Степана Минасяна, отказавшегося санкционировать их действия, так как "принятие решения о политическом вопросе - большой груз для частного лица".

Тяжелое решение пришлось принять полицейским: маломасштабной акции протеста они препятствовать не будут, если списки имен покроют участок в 10 метров.

На решетках появился также призыв активистов не допускать отправки на войну новых людей. "Не позволяйте своим близким отправляться умирать за тирана", - сказал один из участников.

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Переговоры между Россией и Украиной не дают результата. Война продолжается.

Украинская сторона не публикует данных о военных и гражданских жертвах. Медиазона и русская служба Би-би-си с помощью добровольцев подсчитывает и идентифицирует жертв российской стороны на основе открытых данных.

К этому моменту удалось идентифицировать личности 200 186 погибших военных. По оценке военных аналитиков, данные, полученные в результате исследования кладбищ, мемориалов и некрологов, отражают лишь 45-65% реального числа погибших. Потери российской стороны варьируются от 329 000 до 468 500.

Большинство погибших (57%) - добровольцы, мобилизованные или зэки, то есть люди, не имевшие отношения к ВС до начала войны.

По оценке Медиазоны и Би-би-си, в 2025 году у российской стороны было больше жертв, чем за предыдущие годы войны. Продолжают сокращаться сроки начальной военной подготовки для граждан, заключащих договор с Минобороны и отправляющихся на передовую. До заключения договора проводится медосмотр, который стал еще большей формальностью, чем был прежде. В результате на передовой оказываются граждане с серьезными проблемами со здоровьем, хроническими заболеваниями и даже инвалидностью.

По собранным СМИ сведениям видно, что договор с ВС заключают в основном жители небольших городов и сел. Там сложно найти хорошо оплачиваемую работу, а провоенная агитация со стороны властей - еще сильнее. Особенно большие потери с учетом численности населения фиксируются в областях с высоким уровнем бедности и низкой продолжительностью жизни. По состоянию на 24 февраля 2026 года, наибольшее абсолютное число погибших военнослужащих в войне с Украиной среди регионов Поволжья зафиксировано в Башкортостане и Татарстане.

В первые три года войны до половины всех потерь российской стороны в войне с Украиной приходились на людей, которые почти не участвовали в жизни российского общества. В первый год значительную долю погибших составляли люди, мобилизованные с оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей Украины.

Мобилизованных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР редко хоронят в России, большинство не учились в российских школах и имели гораздо меньше социальных связей внутри России, чем сами россияне.

В 2023-м и начале 2024-го года на фронте чаще всего погибали завербованные на войну заключенные российских колоний. Существенная часть этих людей провела в исправительных колониях годы и также была по сути изолирована от жизни остального общества. В 2025 году больше всего потерь пришлось на добровольцев из небольших населенных пунктов.

В Москве уровень потерь оказался самым низким по всей России: всего пять человек на каждые 10 тыс. мужского населения. В менее экономически благополучных регионах - например, в Бурятии и Тыве - эти показатели в 27 и 33 раза выше соответственно.

«Больше потерь видит та часть российского общества, у которой изначально есть меньше ресурсов: образовательных, финансовых и политических. Видимо, ставка Кремля изначально была на то, чтобы более ресурсная часть общества максимально не замечала войну», — поясняла Би-би-си директор института изучения России Королевского колледжа в Лондоне Гульназ Шарафутдинова.

За время полномасштабного вторжения Россия, по нашим данным, потеряла убитыми почти 7000 офицеров, и 77% из них - командиры младшего звена. Именно младшие офицеры (в звании от младшего лейтенанта до капитана) выполняют в бою ключевую функцию: они обеспечивают связь между командирами, отвечающими за планирование операций, и солдатами, которые должны эти планы реализовывать.

Младшие офицеры следят за исполнением приказов, поддерживают дисциплину, координируют действия с другими подразделениями и родами войск. При этом сами младшие командиры нередко остаются без достаточной поддержки, превращаясь в «пушечное мясо» и становясь жертвами системных армейских проблем.

Военные училища не успевают готовить нужное число офицеров: обучение одного командира занимает минимум четыре года. Поэтому Минобороны все чаще приходится повышать в звании вчерашних рядовых, которые набрались фронтового опыта и прошли короткие курсы подготовки.