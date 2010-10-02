Ջավախահայերը տուժում են թե վրաց-ադրբեջանական, թե հայ-վրացական հարաբերություններից
Հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր վրաց-ադրբեջանական համատեղ ծրագիր ուղղակի բացասական ազդեցություն է ունենում ջավախահայության վրա, հայտարարել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը:
«Եթե նայենք Ղարս-Ախալքալակ երկաթուղու շինարարությանը, որն իրականացվում է ադրբեջանական ընկերության կողմից, կտեսնենք, որ ջավախահայության մակարդակով որոշ խնդիրներ են ստեղծվում», - ասել է փորձագետը:
Սակայն, Մինասյանի խոսքով, ջավախահայության խնդիրը, առաջին հերթին, կապված է Հայաստան-Վրաստան միջպետական հարաբերություններից: