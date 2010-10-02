2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ջավախահայերը տուժում են թե վրաց-ադրբեջանական, թե հայ-վրացական հարաբերություններից

Հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր վրաց-ադրբեջանական համատեղ ծրագիր ուղղակի բացասական ազդեցություն է ունենում ջավախահայության վրա, հայտարարել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը:

«Եթե նայենք Ղարս-Ախալքալակ երկաթուղու շինարարությանը, որն իրականացվում է ադրբեջանական ընկերության կողմից, կտեսնենք, որ ջավախահայության մակարդակով որոշ խնդիրներ են ստեղծվում», - ասել է փորձագետը:

Սակայն, Մինասյանի խոսքով, ջավախահայության խնդիրը, առաջին հերթին, կապված է Հայաստան-Վրաստան միջպետական հարաբերություններից:

Հայաստան
Ադրբեջանը չի զոհաբերի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հանուն Վրաստանի
Նախորդ

Ադրբեջանը չի զոհաբերի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հանուն Վրաստանի

Անիի նամազը քաղաքական սադրանք. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
Հաջորդ

Անիի նամազը քաղաքական սադրանք. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին