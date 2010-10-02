Отношения Грузии и Азербайджана почему-то негативно влияют на армян Джавахка

2 октября 2010

Любая грузино-азербайджанская инициатива имеет отрицательное воздействие на армян Джавахка, заявил замдиректора ереванского института Кавказа, политолог Сергей Минасян.

«Если посмотреть на строительство железной дороги Карс-Ахалкалак, которое осуществляется азербайджанской компанией, можно увидеть некоторые проблемы для джавахских армян».

Однако политолог подчеркнул, что проблема джавахских армян, в первую очередь, связана с межгосударственными отношениями Армения-Грузия. Тем не менее, по словам эксперта, «осуществление этого гипотетического проекта отрицательно отразится на армянах Джавахка».

В чем именно заключается негативное влияние этих отношений на армянское население, экспер не пояснил.