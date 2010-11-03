2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Վրաստանն ու Իրանը հրաժարվում են վիզային ռեժիմից

Իրանի ԱԳՆ ղեկավար Մանուչեր Մոթաքիի` Վրաստան կատարելիք այցի ընթացքում երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմը չեղյալ հայտարարելու մասին համաձայնություն է ստորագրվելու: Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Վրաստանի ԱԳՆ փոխնախագահ Նինո Կալանդաձեն, գրում է Irannews-ը:

Մոթաքին երկօրյա այցով Վրաստան է ժամանելու նոյեմբերի 3-ին:

Կալանդաձեի խոսքով` «Իրանի հետ առանց մուտքի արտոնագրի համակարգի ընդունումը կապված է Վրաստանում իրանցի զբոսաշրջիկների թվի և Իրանի հետ առևտրային հարաբերություններն ընդլայնելու Վրաստանի շահագրգռվածությամբ»:

Հայաստան
Ռուսաստանում դատում են գործազուրկ հայաստանցու խմբավորմանը
Նախորդ

Ռուսաստանում դատում են գործազուրկ հայաստանցու խմբավորմանը

Հաջորդ

«Հրապարակ». Սպան զինծառայողին 1 ժամ 40 րոպե ծեծի է ենթարկել