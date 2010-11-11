Հայաստանում գործող ընկերությունը հավակնում է ԱՄՆ պետքարտուղարի մրցանակի
Synopsys ընկերություն, որը հանդիսանում է ծրագրավորման ոլորտի համաշխարհային առաջատարներից մեկը, նոյեմբերի 10-ին պաշտոնապես հայտարարել է, որ Synopsys-ի հայաստանյան մասնաճյուղն ԱՄՆ Պետդեպի կողմից ընդգրկվել է 12 ընկերությունների շարքում, ովքեր եզրափակիչ փուլում կվիճարկեն ԱՄՆ պետքարտուղարի 2010թ.Կորպորատիվ գերազանցության մրցանակը:
Եզրափակչի մասնակիցներն ընտրվել են 78 ընկերությունների թվից: Այդ ընկերությունների թեկնածություններն առաջարկում են տարբեր երկրներում գործող ԱՄՆ դեսպանների կողմից: Վերոնշյալ մրցանակը նախատեսված է ԱՄՆ-ից դուրս գործող ամերիկյան ընկերությունների համար:
Synopsis Հայաստանից բացի, եզրափակիչ փուլում են ընդգրկվել Alta Ventures ընկերության Մեքսիկայի մանսաճյուղը, Cisco Israel-ը, Coca-Cola-ի Սվազիլենդի մասնաճյուղը, Denimatrix-ի գվատեմալյան մասնաճյուղը, Fiji Water-ը Ֆիջիից, GE-ին Հնդկաստանից, Intel-ի Կոստա-Ռիկայի մասնաճյուղը, Mars ընկերության Գանայի մասնաճյուղը, Pepsi ընկերության հնդկաստանյան մասնաճյուղը, Qualcomm-ի չինական մասնաճյուղը, և Tang Energy-ին` նույնպես Չինաստանից: