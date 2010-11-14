2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 16-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի ՌԴ մայրաքաղաք Մոսկվա:

Ինչպես հաղորդում է ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենյակը, այցի շրջանակներում նախատեսված են հայ-ռուսական երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև` Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը «Ռուսաստանի հայերի միություն» համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության 10-ամյա հոբելյանի առթիվ անցկացվելիք միջոցառմանը:

Սերժ Սարգսյանը, ով նաև «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է,  Մոսկվայում կմասնակցի նաև Հիմնադրամի ամենամյա գալա երեկոյին:

Հայաստան
Արոնյանը բաժանում է առաջին տեղը Մոսկվայում, պատրաստվում է բլիցի աշխարհի առաջնությանը
Նախորդ

Արոնյանը բաժանում է առաջին տեղը Մոսկվայում, պատրաստվում է բլիցի աշխարհի առաջնությանը

«Ազգային պետություն» և «վերազգային կայացում». ո՞րն է Հայաստանի հեռանկարային համակարգը
Հաջորդ

«Ազգային պետություն» և «վերազգային կայացում». ո՞րն է Հայաստանի հեռանկարային համակարգը