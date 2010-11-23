Facebook-ն առայժմ չի արձագանքել օմբուդսմենի նամակին
Facebook-ի ադմինիստրացիան դեռևս չի արգելափակել ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի անունով բացված ֆեյսբուքյան էջը:
Epress.am-ի հետ զրույցում ՄԻՊ պաշտպանի մամուլի քարտուղար Ծովինար Խաչատրյանն ասել է, որ իրենք պարբերաբար նամակներ են ստանում այն մասին, որ իրենց բողոքը տեղ է հասել, սակայն մինչ օրս օմբուդսմենի էջը գործում է:
Ծովինար Խաչատրյանի խոսքով` այդ էջը ակտիվ չէ. միայն ժամանակ առ ժամանակ գովազդային բնույթի հայտարարություններ են տեղադրվում:
«Մենք էլեկտրոնային նամակներ ենք ուղարկել այդ էջի անդամ բոլոր օգտատերերին և պարզաբանել, որ էջն իրականում չի պատկանում Արմեն Հրաությունյանին, որից հետո բազմաթիվ օգտատերեր դուրս են եկել էջից», - ասել է մամուլի քարտուղարը:
Հիշեցնենք, որ օմբուդսմենի գրասենյակը դիմել էր Facebook-ի ղեկավարությանը` խնդրելով փակել Արմեն Հարությունյանի անունով բացված էջը, որն իրականում իրեն չի պատկանում: