Արծրունու փոխարեն ԱԺ պատգամավոր դարձավ Մարզպետունին
ՕԵԿ խմբակցության անդամ , ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արծրունի Աղաջանյանը դիմում էր հղել ԱԺ նախագահին, որով հրաժարվել էր իր պատգամավորական մանդատից, գրում է «Առավոտ» օրաթերթը.
«Օրենքով սահմանված կարգով ժամանակը երեկ արդեն լրացել էր, պարոն Աղաջանյանը հետ չի վերցրել իր դիմումը, իսկ դա նշանակում է, որ նա այլևս պատգամավոր չէ: Ըստ տեղեկությունների` Արծրունի Աղաջանյանը հիմա էլ գործարանի տնօրեն է աշխատելու: Նոր պատգամավոր է դառնալու Գեղարքունիքի ՕԵԿ մարզի պատասխանատու Մարզպետունի Մանուկյանը»: