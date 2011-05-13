Հանրահայտ ֆուտբոլիստի որդուն ձերբակալել են թմրանյութերի վաճառքի կասկածանքով
Ռուսաստանյան «Տերեկ» ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ, հանրահայտ հոլանդացի ֆուտբոլիստ Ռուուդ Գուլիտի որդին ձերբակալվել է թմրանյութերի վաճառքի կասկածանքով, հայտնում է ИТАР-ТАСС գործակալությունը`հղում կատարելով հոլանդական ԶԼՄ-ներին:
20-ամյա երիտասարդին բերման են ենթարկել Իտալիայի հյուսիսում գտնվող Լեկո քաղաքում այն պահին, երբ վերջինս մարիխուանայի փաթեթը մեկ այլ երիտասարդի էր փոխանցում:
Գուլիտի որդու տան հետախուզման ընթացքում 280 գրամ հաշիշ, 80 գրամ մարիխուանա, ինչպես նաև թմրանյութերը փաթեթավորելու համար նախատեսված սարք է հայտնաբերվել: Ըստ հոլանդական De Telegraaf-ի, երիտասարդը երկար ժամանակ գտնվում էր իտալական ոստիկանության հսկողության տակ: Մինչ այժմ Գուլիտի որդին քրեական պատասխանատվության երբեք չէր ենթարկվել: