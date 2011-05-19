Վորոնեժում 80 թուփ հայկական թարխուն են առգրավել
«Վորոնեժ» միջազգային օդանավակայանում բերման են ենթարկել Երևան-Վորոնեժ չվերթի ուղևորի, ով ձեռքի ուղեբեռի տեսքով ծաղմանում արմատներ ունեցող թարխունի 80 թուփ էր տեղափոխում:
Նշենք,որ թարխունի օգտագործումը ապօրինի չի համարվում: Սակայն, ըստ միջազգային համաձայնագրերի, արգելվում է բույսերի արմատներ տեղափոխել, քանի որ դրանք վտանգավոր օրգանիզմների հիմնական փոխադրողն են:
Բոլոր 80 թփերն էլ առգրավվել են օդանավակայանում «Ռոսսելխոզնադզոր»-ի աշխատակիցների կողմից:
Ինչպես հայտնում է Moe-online-ը, սա առաջին դեպքը չէ, երբ Վորոնեժի օդանավակայանում առգրավում են Հայաստանից բերված բույսերի արմատներ: