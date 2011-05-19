2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Վորոնեժում 80 թուփ հայկական թարխուն են առգրավել

«Վորոնեժ» միջազգային օդանավակայանում բերման են ենթարկել Երևան-Վորոնեժ չվերթի ուղևորի, ով ձեռքի ուղեբեռի տեսքով ծաղմանում արմատներ ունեցող թարխունի 80 թուփ էր տեղափոխում:

Նշենք,որ թարխունի օգտագործումը ապօրինի չի համարվում: Սակայն, ըստ միջազգային համաձայնագրերի, արգելվում է բույսերի արմատներ տեղափոխել, քանի որ դրանք վտանգավոր օրգանիզմների հիմնական փոխադրողն են:

Բոլոր 80 թփերն էլ առգրավվել են օդանավակայանում «Ռոսսելխոզնադզոր»-ի աշխատակիցների կողմից:

Ինչպես հայտնում է Moe-online-ը, սա առաջին դեպքը չէ, երբ Վորոնեժի օդանավակայանում առգրավում են Հայաստանից բերված բույսերի արմատներ:

Հայաստան
Փոխզիջման դեպքում Սարգսյանը դժվար թե հաղթի 2013-ին. ֆրանսիացի փորձագետ
Նախորդ

Փոխզիջման դեպքում Սարգսյանը դժվար թե հաղթի 2013-ին. ֆրանսիացի փորձագետ

ԱՄՀ ղեկավարի զոհը կարող է ՁԻԱՀ-ով հիվանդ լինել
Հաջորդ

ԱՄՀ ղեկավարի զոհը կարող է ՁԻԱՀ-ով հիվանդ լինել