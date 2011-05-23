2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Այսօր ԱԺ-ն չի քննարկելու ՀՀ նախագահի` համաներման մասին առաջարկը

Այսօր Ազգային ժողովում չի քննարկելու ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի` մայիսի 20-ին ՀՀ ԱԺ ներկայացրած համաներման մասին առաջարկը:

Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է ՀՀ ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը:

«Այսօր ընթացիկ օրակարգում էլ չկար այդ հարցի քննարկումը»,- ասել է Փոստանջյանը:

Հիշեցնենք, որ ուրբաթ օրը ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանն դիմել էր ՀՀ Ազգային ժողովին՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկությամբ, որից հետո պետաիրավական հանձնաժողովի արտահերթ փակ նիստ էր գումարվել և հանձնաժողովի անդամներին բաժանվել էր համաներման տեքստը: Դրան ծանոթանալուց հետո հանձնաժողովը հավաքել էր դրանք:

Հայաստան
Բողոքի ակցիա Հայաստանում. Չինաստանի դեսպանին կխնդրեն միջնորդ հանդիսանալ
Նախորդ

Բողոքի ակցիա Հայաստանում. Չինաստանի դեսպանին կխնդրեն միջնորդ հանդիսանալ

Թանկարժեք մետաղների գինը Հայաստանում նվազել է
Հաջորդ

Թանկարժեք մետաղների գինը Հայաստանում նվազել է