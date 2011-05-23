Миловать политзаключенных сегодня не станут

23 мая 2011

В Национальном Собрании Армении сегодня не будут обсуждать предложение президента Сержа Саргсяна о помиловании, представленное им 20 мая.

Об этом Epress.am сообщила депутат от «Наследия» Заруи Постанджян. «В сегодняшней повестке этого вопроса не было».

Ранее армянский лидер обратился в парламент с предложением объявить амнистию в связи с 20-летием независимости Республики, которое отмечается 21 сентября.

Государственно-правовая комиссия созвала закрытое заседение, ее членам раздали текст помилования. После прочтения они были возвращены.

Напомним, что одним из основных требований оппозиции в лице Армянского национального конгресса было освобождение из тюрем всех 6 политзаключенных в преддверии митинга 31 мая. В противном случае сотни сторонников оппозиции останутся на перманентную круглосуточную акцию протеста на площади Свободы. Свою готовность к радикальным действиям посредством соцсетей выразили более тысячи жителей Армении.