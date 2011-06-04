Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները Արշավինից ու Ժիրկովից վատը չեն. Հայրապետյան
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Ռուսաստան-Հայաստան խաղից առաջ պատասխանել է հարցին` արդյոք Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները չեն վախենա «Պետրոսվսկի» մարզադաշտի տրիբունաներից, քանի որ նրանցից շատերը բավարար եվրոպական փորձ չունեն:
«Մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները Արշավինից ու Ժիրկովից վատը չեն: Մենք ունենք Հենրիխ Մխիթարյան, Ռոման Բերեզովսկի, Սարգիս Հովսեփյան: Մենք տրամադրված ենք գեղեցիկ ֆուտբոլ խաղալ», - Հայրապետյանի խոսքերն է փոխանցում «Սպորտ-Էքսպրեսը»:
Հայրապետյանի խոսքով` հայտնի չէ` ինչ կլինի խաղից հետո, սակայն խաղից առաջ թիմերի հնարավորությունները հավասար են: